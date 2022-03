Tokina SZ Super Tele 500 mm F8 Reflex MF – Spiegel-Teleobjektiv für diverse Kamerasysteme

Tokina stellt mit dem Tokina SZ Super Tele 500 mm F8 Reflex MF ein Spiegel-Teleobjektiv für diverse Kameras vor. Das nur 310 Gramm schwere manuelle Objektiv bietet bauartbedingt eine feste Blende von F8 und richtet sich an Fotografen, die eine Telebrennweite benötigen, dabei aber Wert auf ein ausgesprochen geringes Gewicht und kompakte Abmessungen legen. Es ist mit einem Standard-T-Mount ausgestattet, mit dem es sich mittels Adapter an unterschiedlichen Kamerasystemen (Nikon F, Nikon Z, Canon EF, Fuji X, Micro 4/3 und Sony E) verwenden lässt. Tokina bietet das Objektiv sowohl ohne als auch mit einem Adapter nach Wunsch an.

Spiegelobjektive sind Tele-Fotoobjektive, die eine Kombination von drei Linsen enthalten, die an der Außenseite des Glases versilbert sind, um das Licht zwischen den Enden des Objektivs hin und her zu reflektieren. Die in den 70er und 80er Jahren populäre Bauweise ermöglicht gegenüber herkömmlichen Objektiven deutlich kompaktere Abmessungen und ein geringeres Gewicht, allerdings kann die hohe Abbildungsleistung gängiger Teleobjektive nicht erreicht werden.

Das Objektiv sowie das Zubehör sollen ab Mitte März im Shop des deutschen Vertriebspartners Hapa Team und bei diversen Händlern erhältlich sein. Der Preis beträgt 399 Euro (UVP) inklusive Adapter. Weitere Informationen finden Sie in der unten stehenden Pressemitteilung.