Tokina SZ 33mm F1.2 – manuelles Standardobjektiv für Fuji X und Sony E

Tokina präsentiert ein lichtstarkes Standardobjektiv für APS-C-Kameras mit Fuji-X- und Sony-E-Mount. Die Fokus- und Blendeneinstellung erfolgen ausschließlich manuell, wobei auch der Blendenring nicht einrastet. Das neue Objektiv bietet einen Bildwinkel von 48 Grad, umgerechnet auf das Kleinbildformat beträgt seine Brennweite 49,5 mm. Sein optisches System beinhaltet 9 Linsenelemente, die in sieben Gruppen angeordnet sind. Das neue Objektiv lässt sich ab einer Mindestentfernung von 50 Zentimetern scharfstellen. In das Metallgehäuse des 650 Gramm schweren Objektivs ist am Frontende ein 62-Millimeter-Filtergewinde eingearbeitet.

Ab wann und zu welchem Preis das neue Tokina SZ 33mm F1.2 erhältlich ist, teilte der Vertriebspartner Hapa Team noch nicht mit. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Tokina und Hapa Team.