Tamron gibt Verkaufsstart-Termine für drei Objektive bekannt

Pressemitteilung

Verkaufsstart Tamron 18-300mm Fuji, 28-75mm G2, 35-150mm

Wir freuen uns sehr, Sie heute über den offiziellen Verkaufsstart von drei neuen Tamron-Objektiven informieren zu dürfen:

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Modell B061X) für FUJIFILM X-Mount

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063S) für Sony E-Mount

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Modell A058S) für Sony E-Mount

Wie Sie vielleicht wissen, ist das 18-300mm für Sony E-Mount bereits seit dem 24. September im Handel erhältlich, gefolgt vom 18-300mm für FUJIFILM X-Mount am 28.10.2021. Zur gleichen Zeit werden wir den Nachfolger unseres sehr beliebten 28-75mm, das 28-75mm F/2.8 G2, auf den Markt bringen, welches in dieser Objektivkategorie die neue Referenz in Bezug auf Bildqualität und Ausstattung sein wird. Nicht zuletzt werden wir ebenfalls zeitgleich auch das mit Spannung erwartete 35-150mm F/2-2.8 auf den Markt bringen, welches sich nicht nur durch eine fantastische Bildqualität auszeichnet, sondern (wie auch das 28-75mm G2) durch ein neues Gehäusedesign und eine multifunktionale Fokussiertaste.

Zusammen mit den beiden letztgenannten Objektiven wird auch die neue Tamron Lens Utility Software (TLU) eingeführt, die es ermöglicht, die Objektive über den nun im Objektiv integrierten USB-C-Anschluss auf die bevorzugten Einstellungen und Bedürfnisse zu konfigurieren und anzupassen. So können Sie zum Beispiel der Fokus-Set-Taste eine beliebige Funktion zuweisen, A-B-Fokusübergänge programmieren, den Rotationswinkel des MF-Fokusrings ändern oder den MF-Fokusring sogar als Blendenring nutzen.

Derzeit arbeiten wir mit unserem Ambassador Luke Stackpoole an ausführlichen Anleitungsvideos für die TLU-Software. Diese Tutorial-Videos werden bis Mitte Oktober in englischer Sprache und deutschen Untertiteln auf unserer Webseite sowie unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen.