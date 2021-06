OpticFilm 135i – Scanner für Filme und Dias

Mit dem OpticFilm 135i hat der Sannerspezialist Plustek ein neues Gerät für die Digitalisierung von Kleinbild-Negativfilmen sowie gerahmten oder ungerahmten Dias im Portfolio. Mit einem als Zubehör erhältlichen steglosen Filmhalter verarbeitet der OpticFilm 135i, der die Nachfolge des OpticFilm 135 antritt, auch Panoramafilm bis zu einer Bildbreite von 226 mm.

Der Scanner verfügt über einen Farb-CCD-Sensor und tastet die Vorlagen mit LED-Licht in einer Auflösung von maximal 7200 ppi ab. Die Farbtiefe beträgt 48 Bit. Ein Infrarotkanal ermöglicht die automatische Erkennung und Entfernung von Staub und Kratzern. Es können bis zu vier Dias oder sechs Bilder eines Filmstreifens in einem Durchgang digitalisiert werden. Die wichtigsten Funktionen sind über Tasten am Scanner steuerbar. Die im Preis enthaltene Software QuickScan Plus bietet einige Bearbeitungs- und Korrekturwerkzeuge; Scans können jedoch auch direkt an Photoshop übergeben werden.

Der OpticFilm 135i kann per USB-Kabel an Windows- und Mac-Computer angeschlossen werden. Er kostet zwischen 430 und 440 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Plustek.

Spezifikationen