Autarker Multiformat-Scanner reflecta x66-Scan

reflecta hat mit dem reflecta x66-Scan einen neuen autarken Multiformat-Scanner für Dia- und Negativvfilme im Kleinbildformat sowie für verschiedene Rollfilmformate im Angebot. Das Gerät verfügt über einen 14-Megapixel-CMOS-Sensor und nimmt ein Bild in weniger als zwei Sekunden, optional mit automatischer Farbkorrektur, auf. Bilder werden – je nach Menü-Einstellung – entweder in einer Größe von 4584 x 3056 Pixeln (14 MP) oder in einer interpolierten Größe von 5748 x 3832 Pixeln (22 MP) auf SD-Karten mit bis zu 128 GB als JPEGs gespeichert. Die Bedienung und Menü-Navigation erfolgt über Tasten.

Der reflecta x66-Scan gibt die digitalisierten Bilder an einem Display mit einer Diagonalen von 10,9 cm wieder. Außerdem kann ein Fernseher oder ein Computermonitor per HDMI-Kabel für die Bildwiedergabe angeschlossen werden. Per USB-Anschluss lassen sich aufgenommene Bilder von der Speicherkarte direkt an einen Computer übertragen.

Im Lieferumfang sind verschiedene Vorlagenhalter, ein Adapter für Dias vom Typ 127 und ein USB-Netzteil enthalten.

Der neue reflecta x66-Scan kostet 249 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von reflecta.