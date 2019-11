Olympus aktualisiert M.Zuiko Objektiv-Roadmap

Mit der Vorstellung der Olympus OM-D E-M1X kündigte Olympus bereits die Entwicklung des M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO an. Den Verkaufsstart des neuen Supertelezoomobjektivs der M.Zuiko PRO-Serie plant der Kamerahersteller, der jetzt eine aktualiserte M.Zuiko Objektiv-Roadmap veröffentlicht hat, für 2020. Darüber hinaus sind für das kommende Jahr zwei weitere M.Zuiko-Objektive geplant – das ED 100-400 mm F5.0-6.3 IS und das ED 12-45 mm F4.0 PRO. An der Entwicklung von drei weiteren M.Zuiko-Telezoomobjektiven, einem Weitwinkelzoom und mehreren lichtstarken Festbrennweiten arbeitet Olympus bereits.