Das finnische Unternehmen Loupedeck kündigt mit dem Loupedeck Live für Streamer und Content Creators ein neues Modell der Loupedeck-Produktreihe an, das Ende September auf den Markt kommen soll. Wie bereits das Loupedeck CT und das Loupedeck+ soll die als Erweiterung zu Tastatur, Maus, Grafiktablett und Stift gedachte Konsole die Bedienung verschiedener Software-Anwendungen vereinfachen. Das Loupedeck Live eignet sich für das Live-Streaming mit Twitch, Streamlabs und OBS Studio ebenso wie für die Steuerung von Photoshop CC, Lightroom, Premiere Pro, Final Cut Pro X und weiterer Software-Anwendungen. Es erkennt offene Software und passt sich entsprechend an, indem es relevante Funktionen anzeigt.

Loupedeck Live ist derzeit mit folgenden Programmen kompatibel

Adobe After Effects CC

Adobe Audition CC

Final Cut Pro X

Adobe Illustrator CC

Adobe Lightroom Classic

OBS Studio

Adobe Photoshop CC

Adobe Premiere Pro CC

Streamlabs

Spotify

Twitch

Bis Ende des Jahres ist das Loupedeck Live in allen unterstützten Programmen frei verwendbar. Nach Ablauf der Probephase können Kreativanwender zwei Kreativ-Plugins wählen, die dauerhaft freigeschaltet bleiben. Alle Funktionen rund ums Streaming, inklusive geplanten Erweiterungen, sind im Kaufpreis enthalten. Zusätzliche Kreativ-Plugins können über die Loupedeck-Software als abonniert oder als dauerhafte Lizenz erworben werden.

Das Gerät ist mit einem 4,3-Zoll-Display mit Touchfunktion, acht runden Knöpfen mit RGB-Hintergrundbeleuchtung sowie sechs Drehregler mit Rasten und Druckfunktion ausgestattet. Es ist 15 x 11 x 3 Zentimeter groß und wiegt 230 Gramm.

Das Loupedeck Live kann ab sofort für 249 Euro im Loupedeck-Online-Shop bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 29. September 2020. Bei Amazon wird es im Spätherbst verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Loupedeck.

Pressemitteilung von Loupedeck

Loupedeck launcht Loupedeck Live für Streamer und Content Creator

Helsinki, 08. September 2020 – Loupedeck (www.loupedeck.com), Hersteller der individualisierbaren Kreativkonsolen Loupedeck+ und Loupedeck CT, die die Bearbeitung von Fotos und Videos schneller und intuitiver machen, stellt heute das neueste Gerät der Produktreihe vor: Das Loupedeck Live, mit dem Streamer und Content Creator alle wichtigen Tools und Anwendungen immer griffbereit haben, sodass sie sich mehr mit ihren Zuschauern austauschen und qualitativ hochwertige Inhalte produzieren können.

Loupedeck Live: Funktion und Design

Das Loupedeck Live bietet den Nutzern durch sein Aluminium-Cover und -Regler, dem LCD-Display und den umfassenden Anpassungsmöglichkeiten eine hilfreiche Ergänzung für Live-Streaming und kreative Setups. Es fügt sich nahtlos in die Verwendung mit Tastatur, Maus, Grafik-Tablet und Stift und ermöglicht so schnelle und präzise Steuerung, zugeschnitten auf den eigenen Workflow. Neben nativen Integrationen für eine Reihe an Streaming- und Kreativ-Programmen, können mit dem Loupedeck Profile Creator auch benutzerdefinierte Profile für jede beliebige Anwendung erstellt werden.

“Mit dem Loupedeck Live sind wir erneut auf die Wünsche unserer Community und die steigende Nachfrage nach einem vielseitigen Gerät, das die Arbeit von Streamern und Content Creatoren verbessert, eingegangen,” kommentiert Mikko Kesti, Gründer und CEO von Loupedeck. “In den letzten Jahren haben wir Produkte hergestellt, die sich nahtlos in den Workflow der Nutzer integrieren. Die Entwicklung des Loupedeck Live war für uns ein natürlicher nächster Schritt, da es vor allem Streamern die Möglichkeit bietet, ihren Stream individuell anzupassen und in Echtzeit zu steuern, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, die ihre Viewer gewohnt sind.”

Folgende Vorteile und Funktionen bietet das Loupedeck Live:

Native Software-Integrationen: Umfassende Unterstützung bevorzugter Streaming- und Kreativ-Programme. Das Loupedeck erkennt offene Software und passt sich entsprechend an, indem es relevante Funktionen anzeigt.

Verbesserte Audiokontrolle: Drehregler ermöglichen es, Lautstärken und Audiokanäle jederzeit intuitiv zu steuern

Unbegrenzte Kreativität: Mit Loupedeck’s Custom Profiles lässt sich das Gerät mit beliebiger Software verwenden – von Spielen bis Microsoft Excel.

Hochqualitatives, intuitives Design: Konzipiert als flexible und verlässliche Unterstützung des Workflows mit komplett anpassbare Tasten und Drehreglern, LED-Hintergrundbeleuchtung – verpackt in ein kompaktes Premiumgehäuse

Individuelle Profile: Mit Loupedeck’s vorbereiteten Profilen für die mit nativen Integrationen unterstützten Anwendungen können Streamer und Content Creator direkt loslegen. Alle Profile können individuell angepasst und auf den persönlichen Arbeitsablauf zugeschnitten, oder von Grund auf nach eigenen Bedürfnissen erstellt werden.

„Live-Streamer sind ständig auf der Suche nach den neuesten Tools, die ihnen helfen, Content in professioneller Qualität zu erstellen“, so Ashray Urs, Head of Product bei Streamlabs. „Unsere native Integration mit dem Loupedeck Live gibt den Nutzern mehr Kontrolle über ihren Live-Stream. Sie können in sekundenschnelle live gehen, mühelos Szenen und Quellen wechseln, Gameplay aufzeichnen, Replays speichern und so während des Streamings nahtlos erstklassigen Content erstellen“.

Bis Ende des Jahres ist das Loupedeck Live in allen unterstützten Programmen frei verwendbar. Nach Ablauf der Probephase können Nutzer zwei Kreativ-Plugins wählen, die dauerhaft freigeschaltet bleiben. Alle Funktionalität rund ums Streaming, inklusive geplanten Erweiterungen, sind im Kaufpreis enthalten.

Zusätzliche Kreativ-Plugins können über die Loupedeck-Software als Abonnement oder eine dauerhafte Lizenz erworben werden. Eine vollständige Liste der unterstützten Programme finden Sie hier. Das Loupedeck Live ist ab sofort für 249€ im Loupedeck-Online Shop erhältlich. Ab dem 29. September 2020 beginnt der Versand des Loupedeck Live. Bei Amazon wird es im Spätherbst verfügbar sein.