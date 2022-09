Lichtstarkes Super-Weitwinkelobjektiv für die LUMIX S-Serie: LUMIX S 18mm F1.8

Panasonic erweitert mit dem LUMIX S 18mm F1.8 sein Objektivangebot für die Panasonic Vollformatkameras der S-Serie um die fünfte Festbrennweite mit der Lichtstärke von F/1,8. Die Lumix S-Vollformat-Serie mit L-Bajonett umfasst damit die Brennweiten 18, 24, 35, 50 und 85 Millimeter. Das neue Objektiv bietet einen großen Bildwinkel von 100° und eignet sich für die Landschafts-, Architektur- und Street-, aber auch die Astro-Fotografie. Dank der Unterdrückung von Focus Breathing und einer Mikroschritt-Blendensteuerung für sanfte Belichtungsvariation sind eignet es sich auch für Videoaufnahmen.

Das optische System des 340 Gramm schweren LUMIX S 18mm F1.8 besteht aus dreizehn Linsenelementen in zwölf Gruppen, darunter drei asphärische Linsen, drei ED-Linsen (Extra-Low Dispersion), eine UED-Linse (Ultra Extra-Low Dispersion) und eine UHR-Linse (Ultra High Refractive Index). Die asphärischen Linsen sorgen für eine hohe Abbildungsleistung, die ED-Linsen unterdrücken die chromatische Aberration. Eine kreisförmige Blendenöffnung aus 9 Blenden­lamellen soll für ein schönes Bokeh sorgen.

Das LUMIX S 18mm F1.8 arbeitet geräuschlos mit dem schnellen Kontrast-AF-System der LUMIX-S-Kameras zusammen. Beim manuellen Fokussieren lässt sich die Schärfe wahlweise nicht-linear, also abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Fokussierrings, oder linear, also streng analog zum Drehwinkel des Fokussierrings, verstellen. Der Grad der Fokusverschiebung kann in Abhängigkeit vom Drehwinkel gewählt werden, um den gewünschten Fokussiercharakter zu ermöglichen. Ob der Fokusring nicht-linear oder linar anspricht und wieviel Grad Drehung nötig sind, um den gesamten Schärfebereich zu durchfahren, wird in der Kamera eingestellt. Die Naheinstelldistanz beträgt 18 cm.

Alle Vertreter der S-Serie bieten die gleiche Abbildungsleistung sowie die gleiche Größe und Position der Bedienelemente, ein 67-Millimeter-Filtergewinde und eine staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion. Auch der Schwerpunkt ist nahezu identisch.

Das LUMIX S 18mm F1.8 ist ab sofort für 899 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Panasonic.

Technische Daten LUMIX S 18mm F1.8