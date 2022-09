Ultra-Telezoom für Fujifilm X-Mount: Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

Tamron kündigt für Mitte Oktober ein Ultra-Telezoom für Fujifilm X-Mount an, das bereits seit dem Sommer letzten Jahres für spiegellose Vollformatkameras von Sony erhältlich ist. Da sich die angegebene Brennweite von 150 bis 500 Millimeter auf Vollformatsensoren bezieht, ist das Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) an APS-C-Kameras vergleichbar mit einem Objektiv mit 225 bis 750 Millimetern Brennweite. Laut Tamron ist dank dem integrierten Bildstabilisator selbst in Telestellung kein Stativ zum Fotografieren erforderlich. Für das Scharfstellen sorgt ein schneller VXD-Autofokus. Bei 150 mm beträgt die Nahdistanz nur 60 Zentimeter. Das 21 Zentimeter lange und rund 1,7 kg. schwere Ultra-Telezoom soll ab dem 13. Oktober 2022 erhältlich sein. Einen Preis nannte Tamron noch nicht.

Pressemitteilung von Tamron zum 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) für FUJIFILM X-Mount 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) Kompaktes 750-mm-Teleobjektiv1 ermöglicht scharfe Ultra-Tele-Aufnahmen aus der freien Hand Köln, 21. September 2022 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) für FUJIFILM X-Mount an. Das Ultra-Telezoom-Objektiv für spiegellose APS-C-Systemkameras der FUJIFILM X Serie wird voraussichtlich ab dem 13. Oktober 2022 verfügbar sein. Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie ist der Termin zunächst unter Vorbehalt. Das 150-500mm F/5-6.7 deckt effektiv den Brennweitenbereich von 225 mm bis 750 mm1 ab. Es bietet eine kompakte Baugröße und eine beeindruckende Bildqualität bis in die Bildecken. Selbst bei einer Brennweiteneinstellung von 500 mm kann problemlos aus der freien Hand fotografiert werden. Der integrierte VC-Bildstabilisator und der schnelle VXD-Autofokus ermöglichen auch bei ultralangen Brennweiten scharfe Bildergebnisse ohne Stativ. Bei 150 mm beträgt die Nahdistanz nur 0,6 m, sodass sich das Objektiv auch für expressive Nahaufnahmen einsetzen lässt. Produkt-Highlights 1. Kompaktes Ultra-Telezoom mit 750-mm-Brennweite Das 150-500mm F/5-6.7 ist mit einer Länge von 209,6 mm und einem Durchmesser von 93 mm ein ungewöhnlich kompaktes 750-mm-Ultra-Telezoom-Objektiv1 für spiegellose Vollformatkameras. Voll ausgezogen misst es gerade einmal 284,9 mm in der Länge und bleibt damit auch bei längster Brennweite bemerkenswert handlich. Um zwischen 150 mm und 500 mm zu wechseln, muss der Zoomring lediglich um 75 Grad rotieren – weniger als eine Vierteldrehung. Die gewünschte Brennweite lässt sich mit einer kleinen Bewegung erreichen. Da der Bildausschnitt schnell angepasst werden kann, ist ein sehr intuitives Arbeiten möglich. 2. Beeindruckende Bildqualität Der optische Aufbau umfasst 25 Elemente in 16 Gruppen. Mehrere Spezialgläser, darunter ein XLD- (eXtra Low Dispersion) und fünf LD-Elemente (Low Dispersion) sowie zwei hybrid-asphärische Linsen, bewirken eine effektive Korrektur von optischen Bildfehlern, wie zum Beispiel Farblängsfehler oder axiale chromatische Aberrationen. Da das 150-500mm F/5-6.7 ursprünglich für spiegellose Vollformatkameras entwickelt wurde, liefert es am APS-C-Sensor eine außergewöhnlich hohe Bildqualität über den gesamten Zoombereich mit beeindruckendem Auflösungsvermögen sowohl im Zentrum als auch in den Bildecken. 3. Schneller, präziser und leiser VXD-Autofokus Das 150-500mm F/5-6.7 verfügt über die hochgelobte VXD-Technologie, die eine sehr schnelle und präzise Fokussierung sicherstellt. Der VXD-Linearmotor arbeitet nahezu lautlos: Anders als bei herkömmlichen AF-Systemen entstehen praktisch keine Betriebsgeräusche oder Vibrationen. Das macht das Objektiv ideal für Foto- und Videoaufnahmen in Umgebungen, in denen absolute Ruhe gefordert ist. 4. VC-Bildstabilisierung für scharfe und detailreiche Bilder Trotz seines schlanken Gehäuses verfügt das 150-500mm F/5-6.7 über das von TAMRON entwickelte VC-Bildstabilisierungssystem. Je nach Motiv kann zwischen drei verschiedenen VC-Modi gewählt werden: (1) Standard-Modus für normale Motivsituationen, (2) Mitzieh-Modus für horizontale Schwenks und (3) maximale Stabilisierung des aufgenommenen Bildes ohne Sucherbildstabilisierung. Diese Funktionalität ermöglicht in jeder Situation eine exzellente Stabilisierungsleistung und verhindert effektiv unscharfe Bilder durch unerwünschte Kamerabewegungen im Moment der Belichtung. 5. Beeindruckende Tele-Makro-Aufnahmen Das 150-500mm F/5-6.7 bietet eine für ein Ultra-Tele-Objektiv außergewöhnlich geringe kürzeste Einstellentfernung und eignet sich damit auch für Nahaufnahmen. Bei 150 mm Brennweite kann mit nur 0,6 m Abstand fotografiert werden, was einen Abbildungsmaßstab von 1:3,1 ermöglicht. Bei 500 mm vergrößert sich die kürzeste Einstellentfernung auf lediglich 1,8 m, sodass sich ein größtmöglicher Abbildungsmaßstab von 1:3,7 ergibt. Mit dem 150-500mm F/5-6.7 gelingen somit beeindruckende Nahaufnahmen, die mit herkömmlichen Ultra-Telezoom-Objektiven nicht realisierbar sind. 6. Weitere Merkmale für mehr Bedienkomfort – Arca-Swiss-kompatible Stativschelle mit Option zur Gurtbefestigung

– Streulichtblende mit Frontring aus hochelastischem Kunststoff

– Optimiertes Schalterdesign für bessere Bedienbarkeit

– „Flex Zoom Lock“-Mechanismus für schnelle und präzise Brennweiteneinstellung 7. BBAR-G2-Vergütung zur Reduktion von Geisterbildern und Reflexen 8. Spritzwassergeschützte Konstruktion und Fluorvergütung für zusätzlichen Schutz beim Fotografieren unter widrigsten Wetterbedingungen Technische Daten Modell A057 Brennweite 150–500 mm (für APS-C-Format; entspricht 225–750 mm bezogen aufs Kleinbildformat) Lichtstärke F/5 – F/6.7 Bildwinkel (diagonal) 10° 59′ – 3° 18′ (am APS-C-Sensor) Optische Konstruktion 25 Elemente in 16 Gruppen Kürzeste Einstellentfernung 0,6 m (150 mm), 1,8 m (500 mm) Maximaler Abbildungsmaßstab 1:3,1 (150 mm) / 1:3,7 (500 mm) Filtergröße ∅ 82 mm Durchmesser ∅ 93 mm Länge (Frontlinse bis Bajonettauflage) 209,6 mm Gewicht 1.710 g (ohne Stativschelle) / Stativschelle 155 g Blendenlamellen 7 (kreisrunde Öffnung)4 Kleinste Blendenöffnung F22 – 32 Zubehör im Lieferumfang: Streulichtblende, Objektivdeckel, Bajonettdeckel, Stativschelle Anschluss FUJIFILM X-Mount