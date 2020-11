Kompakte Vollformatkamera ZX1 mit Lightroom Lightroom und 512 GB Speicher an Bord

Kompakte Vollformatkamera ZX1

Vor zwei Jahren hatte Zeiss sie auf der Photokina angekündigt, jetzt ist die kompakte Vollformatkamera ZX1 endlich im Handel verfügbar. Offenbar war die Umsetzung des innovativen Kamerakonzepts doch nicht so einfach. Die Bedienung ähnelt der eines Smartphones und erfolgt größtenteils über das 4,3 Zoll große Multi-Touch-Display der Kamera – ansonsten gibt es nur zwei Einstellräder. Die ZX1 ermöglicht durch die volle Integration von Adobe Lightroom das Bearbeiten von RAW-Bilddateien noch in der Kamera. Für hoch aufgelöste Bilder sorgt ein von Zeiss entwickelter 37,4-Megapixel-Sensor und ein fest verbautes, ebenfalls eigens entwickeltes ZEISS Distagon 35 mm f/2 T.

Einen Speicherkartenslot sucht man bei der ZX1 vergeblich, dafür sind 512 GB an Speicher fest eingebaut. Dieser bietet Platz für fast 7000 Raw-Dateien (DNG) oder mehr als 50000 JPEGs. Über die WiFi-, Bluetooth- und USB-C-Schnittstellen lassen sich Peripheriegeräte jeder Art anschließen. Auch Software-Updates können drahtlos eingespielt werden, ohne dass dafür ein Computer benötigt wird.

Die Zeiss ZX1 ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern in Deutschland zum Preis von 6000 Euro erhältlich. Ein Lightroom-Jahresabo inklusive 1 TB Cloud-Speicher ist im Kaufpreis enthalten. Weitere Informationen über die kompakte Vollformatkamera ZX1 finden Sie auf den Internetseiten von Zeiss.

Pressemitteilung von Zeiss

Innovatives Kamerakonzept von ZEISS: Vollformat und volle Konnektivität für kreativen Fotografie-Workflow unterwegs

Die ZEISS ZX1 ist ab sofort in den USA und Deutschland verfügbar

Hard- und Software für einen nahtlosen kreativen Prozess „Shoot. Edit. Share.“

Neu entwickeltes ZEISS Distagon 35-Millimeter-Objektiv mit perfekt abgestimmtem ZEISS Sensor für höchste Bildqualität – ohne Kompromisse beim fotografischen Prozess

Kombination aus neuer Kameratechnologie mit vollständig integrierten Adobe Photoshop Lightroom TM -Funktionen

-Funktionen Mehrfach ausgezeichnetes ergonomisches Design erlaubt hohe Foto- und Videoqualität und die vom Smartphone gewohnte, intuitive Bearbeitung und Veröffentlichung von Fotos

Oberkochen, Germany | 29. Oktober 2020 | ZEISS Consumer Products

Die ZEISS ZX1 ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern in den USA und Deutschland verfügbar. „Das Konzept der ZEISS ZX1 ermöglicht neue Wege in der digitalen und vernetzten Fotografie“, sagt Jörg Schmitz, Leiter von ZEISS Consumer Products, zum Verkaufsstart. „Die ZEISS ZX1 verbindet das Potenzial und die überlegene Bildqualität einer Vollformatkamera mit dem mobilen Erlebnis und der intuitiven Nutzung von Smartphones für die Fotografie.“ Der Verkaufsstart ist in der Community lange erwartet worden. „Wir haben noch einmal intensiv am gesamtheitlichen Workflow und der reibungslosen Integration von Hard- und Software gearbeitet und sind überzeugt, dass sich das Warten gelohnt hat“, ergänzt Schmitz.

Perfekte Unterstützung für den kreativen Fotografie-Workflow

Ein neu konzipiertes, integriertes ZEISS Distagon 35 mm f/2 T* Objektiv mit Autofokus ist perfekt auf den von ZEISS entwickelten 37,4 Megapixel Vollformat-Sensor abgestimmt. Das Zusammenspiel von Objektiv und Sensor sorgt für naturgetreue Aufnahmen mit höchster Qualität über das gesamte Bild im typischen ZEISS Look. Dieser ist durch außergewöhnliche Bildschärfe, natürliche Farben und den sogenannten 3D-Pop-Effekt gekennzeichnet. Der nahezu geräuschlose Verschluss erlaubt es, sich voll und ganz auf das Geschehen in der Aufnahme zu konzentrieren und eine besondere Bildatmosphäre zu erzielen.

Intuitive Bildbearbeitung erleben

Die ZEISS ZX1 ermöglicht mit dem 4,3 Zoll Multi-Touch-Display die professionelle Verarbeitung von Bildern direkt auf der Kamera. Mit der vollständig integrierten Adobe Photoshop Lightroom™ App ist auch die professionelle Bearbeitung von RAW-Bildern möglich – durch einfach anwendbare Werkzeuge, Regler und Presets. Die ZEISS ZX1 wird mit einem kostenlosen einjährigen Lightroom-Abonnement inklusive 1 TB Cloud-Speicher ausgeliefert.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche unterstützt den individuellen Workflow mit direktem Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen über das Display. Durch den leicht geknickten Bildschirm liegt die Kamera besser in der Hand und die Bedienung ist besonders komfortabel.

Das minimalistische Design repräsentiert das neuartige und ambitionierte Konzept der ZEISS ZX1 und wurde bereits vor dem Verkaufsstart mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet.

Teilen und Speichern von Bildern auf intelligente und vernetzte Weise

Die ausgewählten Bilder können direkt in die Cloud oder auf Social-Media-Kanäle hochgeladen werden – ohne zwischenzeitliche Übertragung auf Speicherkarten oder andere externe Geräte. „Die Kamera wendet sich an diejenigen, die die Welt der Fotografie zunehmend prägen: ambitionierte Amateure und professionelle Kreative, die ihre fotografischen Erfahrungen schnell und effizient umsetzen und mit ihren Fotografien im Netz begeistern“, sagt Dr. Ulrich Wagemann, Projektverantwortlicher für die ZEISS ZX1. „Dies erfordert einen perfekten Workflow und das ist der Grund, warum wir konzeptionell neue Wege gehen.“

Der 512 GB umfassende interne Speicher bietet ausreichend Platz für fast 7.000 RAW-Dateien oder mehr als 50.000 JPGs. Multifunktionale Schnittstellen wie Wi-Fi, Bluetooth und USB-C sorgen dafür, dass verschiedenste Peripheriegeräte angeschlossen werden können. Gleichzeitig können Software-Updates ohne externe Computerverbindung durchgeführt werden.

Stimmen der ersten Nutzer

Die ZEISS ZX1 wurde gemeinsam mit zahlreichen Fotografen weltweit getestet. Deren Feedback ist stetig in die Weiterentwickelung des Kamerakonzepts eingeflossen. Einer der ersten, der die ZEISS ZX1 genutzt und getestet hat, war der Musikfotograf und Videoregisseur Greg Watermann. Seine Erfahrungen beim Fotografieren der Straßen von Miami Beach fasst er wie folgt zusammen: “Die Bildqualität des ZEISS Sensors ist wahnsinnig hoch und liefert einen Detailgrad, der viel höher ist, als ich erwartet habe. Und ich liebe das Objektiv – es reagiert genau wie die andere lichtstarken 35-mm Objektive von ZEISS. Auch die Farben sind wunderschön und die Detailtrennung in den Lichtern und Tiefen ist hervorragend.“

© Greg WatermannZEISS ZX1 application image ©Greg Watermann

Auch der schwedische Fotograf Hans Strand gehörte zu den ersten, der die Vollformatkamera einsetzte. Er beschreibt seine Erfahrungen mit der direkten Verarbeitung von Bildern auf dem Device wie folgt: „Die Details und die Farbwiedergabe sind auch im JPEG-Format mit dieser Kamera ausgezeichnet. Bei der Arbeit an den RAW-Files versuche ich, sie so schön aussehen zu lassen wie das JPEG aus der Kamera. Diese können sofort verwendet werden.“ © Hans StrandZEISS ZX1 application image ©Hans Strand

Der Experte für Reise- und Streetfotografie Csaba Desvari hatte die ZEISS ZX1 dabei, als er die Straßen Manilas erkundete: „So wie diese Kamera konstruiert ist, funktioniert das minimalistische Design. Sie hat eine besondere Ausstrahlung und die Reduzierung aufs Wesentliche lädt dazu ein, Momente einzufangen und sie immer wieder verwenden zu wollen. Sie liegt auch unglaublich gut in der Hand.“ Auf die Frage nach der Handhabung des festverbauten Objektivs antwortete er: „Das Leben wartet manchmal nicht darauf, dass man das richtige Equipment bereit hat. Deshalb gibt mir die Kamera mit dem Festobjektiv die Freiheit, einfach nur Fotograf zu sein und sich von der Rolle des Gadget-Gurus zu lösen, der die Hardware ständig wechseln muss.“ © Csaba DesvariZEISS ZX1 application image ©Csaba Desvari

Die vollständigen Interviews und eine Bildauswahl finden Sie hier.

Verfügbarkeit

Die ZEISS ZX1 ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern in Deutschland zum Preis von 6.000 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. In USA wird die Kamera für 6.000 US-Dollar (zzgl. lokaler Steuern) angeboten. Bestellungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen finden Sie unter: www.zeiss.de/zx1.