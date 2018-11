Kleiner Speicherriese: Samsung microSD EVO Plus 512 GB

Samsungs stellt mit der microSD EVO Plus 512 GB eine neue Speicherkarte vor, die mit 512 Gigabyte die derzeit größte Speicherkapazität in der UHS-1-Kategorie bietet. Die microSD passt in die meisten Action- und Spiegelreflexkameras, Smartphones, Tablets und Drohnen – bei Bedarf kann der mitgelieferte SD-Kartenadapter genutzt werden.

Die Speicherkarte erzielt maximale Übertragungsraten von bis zu 100 MB/s beim Lesen und bis zu 90 MB/s beim Schreiben. Damit eignet sie sich besonders für die Bereiche anspruchsvoller Fotografie, 4K Videoaufnahmen sowie grafikintensive Multimedia-Anwendungen wie Gaming und Virtual Reality. Sie bietet ausreichend Platz für bis zu 24 Stunden Aufnahmen in 4K-Auflösung, bis zu 78 Stunden in Full HD-Video oder bis zu 150.300 Fotos mit einer Auflösung von 4032×3024 (12 MP).

Die microSD EVO Plus 512 GB ist wassergeschützt (IEC 60529, IPX7), temperaturbeständig von -40°C bis 85°C sowie geschützt vor Röntgenstrahlen und starken Magnetfeldern. Das macht die Speicherkarte zu einer idealen Ergänzung für High-End-Smartphones und Tablets mit einem microSD-Slot.

Samsung gewährt 10 Jahre Garantie. Die Speicherkarte ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 290 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Samsung.