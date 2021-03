Jinbei bringt neue Dauerlichter und RGB-Stableuchte

Der chinesische Beleuchtungsspezialist Jinbei präsentiert drei neue, leistungsstarke LED-Dauerlichter und ein LED-RGB-Stablicht.

EFD-300 und EFD-500

Die beiden Dauerlichter EFD-300 und EFD-500 unterscheiden sich nur in der Leistung und Beleuchtungsstärke. Das EFD-300 bietet 300 Watt und – ohne Reflektor in einem Meter Entfernung – eine Beleuchtungsstärke von 12500 Lux. Beim EFD-500 sind es 500 Watt und eine Beleuchtungsstärke von 20100 Lux. Beide Varianten erzeugen Dauerlicht mit einer Farbtemperatur von 5500 K. Ihr Farbwiedergabeindex CRI liegt über 97.

Das EFD-300 und das EFD-500 werden jeweils im Set mit Lichtkopf und Kontrollbox inklusive Zubehör verkauft. Sie können wahlweise direkt am Gerät, an der Kontrollbox oder per Smartphone-App bedient werden. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil oder einen hinzugekauften Akku. Dank Bowens-S-type-Bajonett lassen sich diverse Lichtformer nutzen.

Das EFD-300 ist für 749 Euro, das EFD-500 für 899 Euro erhältlich.

EF-300

Das EF-300 ist mit dem EFD-300 identisch, wird jedoch ohne Kontrollbox verkauft und bietet keine Möglichkeit zum Akkubetrieb. Der Preis liegt bei 499 Euro.

EFT-360 RGB

Der vierte Neuzugang ist eine LED-Stableuchte, deren Farbtemperatur zwischen 2000 und 10000 K geregelt werden kann. Dabei sind 360 RGB-Farben mit einstellbarer Sättigung und Helligkeit möglich. Darüber hinaus bietet die mobile 23-Watt-Leuchte 20 Leuchteffekte. Für die Befestigung an einer Metall-Oberfläche werden Magnet-Klebeplatten mitgeliefert, zudem ist ein 1/4-Zoll-Stativgewinde vorhanden.

Die EFT-360 RGB wird mit dem mitgelieferten Netzteil oder separat erhältlichen Akkus betrieben und kann über eine Bluetooth-Verbindung per Smartphone-App gesteuert werden.

Jinbei bietet die EFT-360 RGB für 149 Euro an, zwei Akkus plus Ladegerät gibt es für 30 Euro.

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie auf den Internetseiten von Jinbei.