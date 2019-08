Fotografie und Filmen – zwei ganz unterschiedliche Bereiche?

Schon immer habe ich mich für das Filmen interessiert. Die Kosten für Videokameras und der Schnittsoftware waren früher einfach zu hoch. Heutzutage ist das anders. Fast alle Kameras bieten heute eine Videofunktion an und tolle Schnittsoftware gibt es für wenig Geld. Im Gegensatz zum Fotografieren wird beim Filmen fast immer ein Stativ oder eine Steadycam (Schwebestativ) benutzt. Aber wer schleppt so was schon gerne mit sich herum, nur um einmal etwas zu filmen, so nebenbei? Fujifilm hat mit der X-H1 jetzt die Lösung.

Zum einen sind viele Objektive mit einem Bildstabilisator ausgestattet, zum anderen gleicht der sensorbasierte 5-Achsen Bildstabilisator der X-H1 Verwacklungen aus. Damit sind ruhige und scharfe Aufnahmen auch unter komplizierten Bedingungen möglich. Egal ob Foto oder Film. Zudem bieten alle X-Kameras nicht nur verschiedene Fotolooks wie Velvia, Astia und andere, sondern auch mehrere Filmlooks an. Das Angebot verfügbarer Looks wird durch Firmwareupdates regelmäßig erweitert. So kam der professionelle Eterna-Look vor einiger Zeit dazu. Dieser ermöglicht in der Nachbearbeitung größere Änderungen.

Der kleine Film wurde vom Heck eines Riverbus auf der Themse aufgenommen. Die Schiffe waren sehr schnell und unruhig unterwegs. Ein Stativ schied also aus, und umso mehr war eine ruhige Hand gefragt. Man beachte die Gebäude und das London Eye: Eine Verwacklung ist nicht zu erkennen, nur ein leichtes Wanken meinerseits. Man sieht dies auch bei der Fahrt unter der Brücke, die ruhig und ohne Verwacklung langsam in das Bild kommt.

Video ohne Bildstabilisierung in Premiere

Bereits mit der Fujifilm X-T2 und der X-Pro zwei, die ich ebenfalls besitze, sind hervorragendee Filmaufnahmen möglich. Aber der 5-Achsen-Stabilisator der X-H1 holt noch mehr aus der Kamera heraus. Und selbst in puncto Gewicht und Größe hat die im Vergleich zur X-T2 und X-Pro2 etwas größere und schwerere X-H1 meiner vorherigen Ausrüstung immer noch einiges voraus. Ein weiterer Vorteil der Fujifilm-Kameras sind die Erweiterungen und Verbesserungen, die sich über die kostenlosen Firmwareupdates einspielen lassen, inklusive der Updates für die Objektive.

Die X-H1 hat einen 24,3 Megapixel APS-C-X-Sensor und bietet professionelle Videofunktionen wie etwa Cinema 4K. Zudem ist das Magnesiumgehäuse Staub- und Spritzwasser geschützt. Mehr Infos über die Kamera finden Sie hier.

Der erste Film ist ohne eine Bildstabilisierung in Premiere, der zweite mit. Der Unterschied ist äußerst gering. Es lohnt sich als professioneller Fotograf und auch als engagierter Amateur sich mit dem Filmen zu beschäftigen.

Viel Spaß dabei!