Firmware-Updates für SIGMA fp und fp L

Sigma hat für die Sigma fp die firmware v. 5.00 und für die fp L die Firmware v. 3.00 bereitgestellt. Beide Kameras erhalten damit die gleichen Neuerungen.

Bei den Farblooks kommt „Warm Gold“ hinzu. Dieser Farbmodus schafft laut Sigma im Bild eine sanfte Atmosphäre mit gedämpften Tönen und warmen Farben.

Die Funktion „False Color“ wird um die von Kameramann Ed Lachmann entwickelte Option „EL Zone“ erweitert. „El Zone“ ist ein Belichtungstool, das die standardbelichteten Motivbereiche auf dem Monitor in Grau anzeigt und jeweils sechs Belichtungsstufen in Richtung Lichter und Schatten in unterschiedlichen Farben darstellt. „El Zone“ basiert auf der Auswertung des tatsächlich aufgezeichneten Signals. Diese Funktion empfiehlt Sigma Filmern, die einen genauen Überblick über den Dynamikumfang der Aufnahme bekommen möchten.

Darüber hinaus kommt die Unterstützung für die ATOMOS Cloud für die Cloud-basierte Videoproduktion hinzu. Zur technischen Umsetzung ist der ATOMOS Ninja 5+ mit dem Netzwerkmodul ATOMOS Connect erforderlich. Mit dem ATOMOS Shogun Connect funktioniert es ebenfalls.

Für die Cloud Connection selbst wird ATOMOS Cloud Studio benötigt, das Atomos bereitstellt, sowie Cloud Service Tools wie ex. Frame.io. Die Nutzung der von ATOMOS bereitgestellten Cloud-Lösung setzt ein Firmware-Update der ATOMOS-Geräte voraus (noch nicht erschienen).

Als weitere Neuerung wird die Open Gate Einstellung für ARRI ALEXA LF / ALEXA Mini LF dem Director’s Viewfinder Modus der fp oder fp L hinzugefügt. Mit Open Gate stehen den Arri-Usern sechs anamorphe Squeeze Ratios zur Verfügung: x1.25 / x1.3 / x1.5 / x1.65 / x1.8 / x2.

Diese Neuerung wurde auf eine Anfrage von Arri Rental veranlasst, einem der besten Cine-Equipment-Verleihhäuser der Welt, um für Regisseure von High-End-Filmproduktionen mit der fp oder fp L samt LCD View Finder LVF-11 und Handgriff einen professionellen Director’s Viewfinder bereitstellen zu können.

Ferner sind die beiden Kameras nach dem Update nun auch während Langzeitbelichtungen auszuschalten sowie mit einer externen SSD mit 4 TB (Terabyte) kompatibel. Mit einer 4-TB-SSD lassen sich über 100.000 RAW-Bilder der fp L oder 150 Minuten RAW-Filmdaten aufzeichnen. SIGMA empfiehlt die LaCie Rugged SSD 4 TB.

Die Updates finden sie unter folgenden Links: SIGMA fp Ver.5.00 | SIGMA fp L Ver.3.00

Takuma Wakamatsu von SIGMA stellt die Inhalte des Updates in einem YouTube-Video vor.