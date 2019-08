Firmware-Update für Canon EOS R und EOS RP

Canon hat für die spiegellosen Vollformatkamera EOS R die Firmware 1.3.0 und für die EOS RP die Firmware 1.2.0 veröffentlicht. Das Update stellt die Kompatibilität mit dem neuen 10-fach-Zoom F 24-240mm F4-6.3 IS USM her. Zudem soll es bei der EOS RP dafür sorgen, dass die Abschattung (Vignettierung) am oberen Bildrand, die bei einigen Aufnahmen mit der Highspeed-Synchronisationsfunktion externer Blitzgeräte erkennbar war, nicht mehr auftritt.

Die Firmware-Updates für die EOS R und die EOS RP können Sie hier herunterladen:

EOS R Firmware Version 1.3.0 | EOS RP Firmware Version 1.2.0