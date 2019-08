Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K mit Canon-Objektivanschluss

Der amerikanische Hersteller Blackmagigdesign brachte im Frühjahr letzen Jahres eine handliche 4K-Digitalfilmkamera mit Micro-Four-Thirds-Sensor auf den Markt, an die sich per Adapter viele Foto-Objektive diverser Kamerahersteller anschließen ließen. Jetzt präsentiert Blackmagic mit der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ein Schwestermodell an, das mit einem größeren Super-35-Bildsensor für 6K-HDR und einem Canon EF-Objektivanschluss ausgestattet ist. Auch die Erfassung von Standbildern (Stills) mit bis zu 21,2 Megapixeln, die als unkomprimierte DNG-Dateien gespeichert werden, ist möglich. Die neue Filmkamera bietet wie das 4K-Modell einen Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und einen ISO-Bereich bis zu 25.600. Beim Gehäuse und den Bedienelementen gibt es kaum Unterschiede. Die 6K-Version mit EF-Mount kann mit einer breiten Auswahl an Foto-Objektiven von Herstellern wie Canon, Zeiss, Sigma und Schneider eingesetzt werden.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K filmt mit bis zu 50 fps bei einer Auflösung von 6144 x 3456 im 16:9-Format. Mit 60 fps sind es 6144 x 2560 in 2,4:1 beziehungsweise bei 5744 x 3024 in 17:9. Für höhere Bildwechselfrequenzen bis zu 120 fps kann man mit gecropptem Sensor bei 2,8K 2868 x 1512 in 17:9 filmen. Die Aufzeichnung erfolgt in branchenüblichen 10-Bit-Dateien in Apple ProRes in allen Formaten bis zu 4K oder in 12-Bit-Dateien in Blackmagic RAW in allen Formaten bis zu 6K. Blackmagic RAW ist ein neues Format, das auf die Erfassung und den Qualitätserhalt der Daten vom Kamerasensor ausgelegt ist und dadurch Bilder mit sehr viel Zeichnung und Farbe entlang der gesamten Produktionspipeline – von der Kamera bis hin zu Schnitt, Farbkorrektur und Mastering – ermöglichen soll.

Die Kamera verfügt über eingebaute CFast- und SD/UHS-II-Kartenrekorder sowie einen USB-C-Expansionsport für Direktaufzeichnungen auf externe Laufwerke. HD-Aufzeichnungen sind mit gewöhnlichen SD-Karten möglich, für native 4K- und 6K-Aufzeichnungen in Blackmagic RAW werden SD/UHS-II- und CFast-Karten benötigt. Auf einer einzelnen SD/UHS-II-Karte mit 256 GB können über eine Stunde lang vollaufgelöste 6K-Bilder aufgezeichnet werden.

An der Gehäuserückseite befindet sich ein 5-Zoll-Touchscreen, der während des Drehs wichtige Informationen anzeigt und Menüs zum Einrichten der Kamera sowie intuitive Touch-to-Focus-Steuerelemente bietet. Zum Überprüfen einzelner Aufnahmen können 3D-LUTs mit der gewünschten Farbgebung und dem passenden Look ohne großen Aufwand angewendet werden.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ist ab sofort zum Preis von 2679 Euro (UVP) erhältlich. Das 4K-Modell gibt es weiterhin für 1399 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Blackmagicdesign.

Die Hauptmerkmale der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K