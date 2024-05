BenQ präsentiert LED-Monitorlampe ScreenBar Pro

BenQ erweitert die Screenbar-Serie um eine LED-Monitorlampe, die eine deutlich größere Fläche ausleuchtet als die drei anderen Modelle. Die neue Screenbar Pro eignet sich für ungebogene Monitore und solche mit einer Krümmung von 1000R-1800R, jeweils mit einer oberen Rahmentiefe von 43 bis 65 Millimetern. Die Beleuchtungsstärke der Screenbar Pro beträgt 500 Lux auf 85 x 50 cm, im Zentrum sind es laut BenQ sogar 1000 Lux. Befestigt wird die Lampe mit einer Klammer am oberen Bildschirmrand, die so konstruiert ist, dass sie integrierte Webcams nicht verdeckt.

Die Screenbar Pro wird an einen freien USB-C-Port (5V, max 1,7A) oder an ein 15-Watt-Netzteil angeschlossen. Ein Ultraschall-Bewegungssensor, der einen Bereich von 60 cm (+/- 10 cm) vor dem Bildschirm erfasst, sorgt dafür, dass sich die Lampe automatisch einschaltet, wenn sich jemand in diesen Bereich setzt. Nach 5 Minuten Inaktivität beziehungsweise dem Verlassen des Arbeitsplatzes soll sie sich automatisch ausschalten.

An der Gehäuseoberseite der 50 cm breiten Screenbar kann die Helligkeit in 16 Stufen und die Farbtemperatur in 8 Stufen zwischen 2700 und 6500 Kelvin eigestellt werden. In der Lampe ist ein Vollspektrum-LED-Chip verbaut, der laut BenQ eine Farbtreue von Rf>96 und eine Farbsättigung Rg nahe 100 bietet.

Die BenQ ScreenBar Pro ist in Schwarz sowie in Kürze in Silber für 139 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von BenQ.