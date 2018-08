Samyang kündigt mit dem AF 14/2,8 DSLR Autofokus Nikon F ein 14-Millimeter-Weitwinkel für Nikon-Kameras mit FX- und DX-Sensor an. Das kompakte Autofokus-Objektiv bietet eine Lichtstärke von f/2,8 und erfasst an Kleinbildkameras einen Bildwinkel von 116,6 Grad (92,8° an Kameras mit DX-Sensor).

Ohne Objektivdeckel und Sonnenblende wiegt das spritzwassergeschützte Ultra-Weitwinkel-Objektiv nur 484 Gramm. Im optischen System, das laut Hersteller eine gleichmäßig hohe Auflösung von der Mitte bis zum Bildrand liefert, sind 15 Elemente in 10 Gruppen verbaut. Zwei asphärische Linsen, vier hochbrechende Linsen sowie eine Mehrschichtvergütung sollen Verzerrungen und chromatische Aberrationen verhindern. Die Blende besteht aus sieben abgerundeten Lamellen.

Mit dem am Gehäuse angebrachten Schalter lässt sich zwischen dem laut Samyang schnell, präzise und leise arbeitenden Autofokus und manuellem Fokus umschalten. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 Zentimetern.

Das Samyang AF 14/2,8 DSLR Autofokus Nikon F kostet rund 700 Euro und kommt am 1. Oktober 2018 in den Handel. Bei Foto Walser kann es bereits vorbestellt werden.

Merkmale