Veranstaltungstipp: Monochrome Landschaften

In der Zeit des digitalen Farbenrausches, geht der Naturfotograf Norbert Rosing zurück zur „Farblosigkeit“ und zieht mit seiner Monochrom-Kamera durch Landschaften. Das Ergebnis ist eine wundervolle Liebeserklärung an die Natur, die ab dem 04. Oktober 2018 in der Leica-Galerie in Zingst zu sehen ist: Monochrome Landschaften. Zum Start der Ausstellung kann man Norbert Rosing dort um 20 Uhr auch live erleben, wenn der von seinen Erfahrungen bei diesem Projekt in einer Multivisionshow berichtet.