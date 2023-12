Serif veröffentlicht Affinity 2.3

Serif erweitert die Vektorgrafik-Software Affinity Designer, die Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo sowie die Layout-Lösung Affinity Publisher um neue Funktionen und zahlreiche kleinere Verbesserungen. Die Version 2.3 bietet unter anderem ein Werkzeug zur Erzeugung von Spiralen, ein neues Pixelraster sowie Passwortschutz und Tag-Funktionen für PDF-Dateien. Das Update ist für Bestandskunden kostenlos.

Mit dem neuen Spiral-Werkzeug lassen sich komplexe Spiralen ermöglicht erzeugen, inklusive linearer, sich verjüngender, Fibonacci- und segmentierter Spiralen. Neu hinzu kommt außerdem in allen Anwendungen ein Pixelraster, das sich ein-/ausblenden lässt und bei hohen Zoomstufen das Hauptraster für die Bearbeitung feiner Details unterstützt. Beim Speichern von PDF-Dateien für den Kennwortschutz mit 256 Bit. Mit einem neuen Panel für Tags kann man in Affinity Publisher in Affinity Publisher Alt-Texte für Bilder und Objekte festlegen.

Zu den allgemeinen Erweiterungen zählen auch eine Option zum Anpassen der Hintergrundfarbe im Panel „Assets“, zusätzliche Möglichkeiten für das Verschieben per Dateneingabe, mehr Optionen für das Suchen und Ersetzen sowie Optimierungen für macOS Sonoma und iOS 17.

Affinity Photo, Designer und Publisher gibt es sowohl einzeln für verschiedene Plattformen als auch zusammen in der Affinity-Universallizenz. Es fallen keine Abogebühren an. Weitere Informationen finden Sie auf der Affinity-Website.