Radiant Photo bekommt Arbeitsbereich für Color Grading

Radiant Imaging Labs hat ein Update für die Windows- und macOS-kompatible Bildverbesserungssoftware Radiant Photo veröffentlicht. Das Update fügt einen Arbeitsbereich für Color Grading und eine Funktion zur Bearbeitung mit Verlaufsfiltern hinzu. Color Grading ist ein in der Filmindustrie etabliertes Verfahren, um eine spezielle Stimmung beziehungsweise Look zu erzeugen.

Viele Looks fürs Color Grading sind in Radiant Photo bereits vorinstalliert. Wer mehr Auswahl möchte, wird im Marketplace von Radiant Imaging Labs fündig. Anwender können die Intensität, die Sättigung und den Kontrast eines angewendeten Looks frei anpassen.

Mit den neu hinzugekommenen Verlaufsfiltern können Anwender auch Anpassungen in verschiedenen Teilbereichen eines Bildes vornehmen. Für gängige Aufgaben wie etwas das Erzeugen einer Vignette gibt es Voreinstellungen.

Die Preise für Radiant Photo beginnen bei 139 Euro für die Standalone-Version oder die Plug-in-Version. Beides zusammen gibt es für 169 Euro. Die Software ist unter anderem mit deutscher Bedienoberfläche erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Radiant Imaging Labs.