Excire Foto: Bildverwaltung mit künstlicher Intelligenz

Wer kennt das nicht: Im Laufe der Jahre sammeln sich zigtausend Fotos auf diversen Festplatten und irgendwann hat man den Durchblick verloren. Mit der in Deutschland entwickelten Bildverwaltung Excire Foto gewinnen Fotograf:innen die Kontrolle über ihr Fotoarchiv zurück. Die innovative Software, die in der neuesten Version 2022 auch einen Duplikatefinder beinhaltet, verwaltet Bildarchive mit Hilfe künstlicher Intelligenz und findet gesuchte Fotos in Sekundenschnelle wieder.

Bildanalyse und Verschlagwortung durch künstliche Intelligenz

Die künstliche Intelligenz von Excire Foto analysiert Fotos auf Bildinhalte und verschlagwortet sie automatisch. Nicht nur Motive wie Pflanze, Architektur, Klavier, Strand oder Obst werden erkannt, sondern auch fotografische Aspekte wie Bokeh, Silhouette oder Fluchtpunkt. Sogar die im Bild vorherrschenden Farben werden erfasst. Eigene Stichwörter können ergänzt werden.

Bilder blitzschnell wiederfinden

Mit den KI-gestützten Suchfunktionen wie der Suche nach ähnlichen Fotos, Stichwortsuche, Suche nach dominanten Farben, Suche mit externen Fotos sowie differenzierte Möglichkeiten zur Personen- oder Gesichtersuche lässt sich nahezu jedes Fotomotiv blitzschnell wiederfinden. Das Bild von der Rose mit schönem Bokeh für den nächsten Fotowettbewerb, das malerische Foto vom Fischerboot am Strand im Sonnenuntergang für den Posterdruck oder Bildsammlungen von Familienmitgliedern für Fotobücher oder Diashows sind mit wenigen Klicks aus vielen tausend Fotos herausgesucht.

Excire Foto 2022 mit integriertem Duplikatefinder

Seit der Version Excire Foto 2022 enthält die leistungsfähige Bildverwaltung auch einen hilfreichen Duplikatefinder, mit dem sich speicherfressende Dubletten aufspüren, verwalten oder löschen lassen.

Endlich wieder Ordnung im Bildarchiv

Excire Foto bringt wieder Ordnung ins Bildarchiv und spürt alte Fotoschätze und verloren geglaubte Fotoerinnerungen auf. Über die KI-basierten Suchfunktionen finden Fotograf:innen schnell die richtigen Motive für Fotobücher, Diashows, Fotowettbewerbe, Wandbilder, Fotokalender, Webgalerien, Blogbeiträge oder Social Media Posts. Umfangreiche Funktionen zum Markieren, Bewerten, Filtern und Organisieren von Fotos ergänzen die KI-Werkzeuge der nützlichen Software. Mit Excire Foto wird Bildverwaltung nicht nur zum Kinderspiel, sondern macht auch noch richtig Spaß.

Excire Foto gibt es für Windows und macOS und läuft DSVGO-konform lokal auf dem Rechner, es landen keine Daten in der Cloud. Die Software kann 14 Tage kostenlos getestet werden.

Weitere Infos: Excire Website | Excire Shop