PixelNet, Foto Quelle und myFOTO jetzt unter einem Dach auf orwo.de

Das ostdeutsche Traditionsunternehmen ORWO Net hat Ende Juli die Marken PixelNet, Foto Quelle und myFOTO nach erfolgreicher Markenfusion übernommen. Alle vorherigen Kunden dieser Marken sowie Neukunden können ab sofort über die neue Website www.orwo.de, per ORWO Apps, per WhatsApp-Chat und per Foto Designer-Software personalisierte Fotoprodukte bestellen. Bisherige Kunden der genannten Anbieter profitieren von einem neuen Look, einem breiteren Produktportfolio, einem Schritt-für-Schritt-Produktkonfigurator und neuen Bestellkanälen.

Die Marke ORWO wurde im Jahr 1909 unter dem Namen Agfa gegründet. Später als „Original Wolfen“ produzierte das Unternehmen in Wolfen (Sachsen-Anhalt) zunächst Filme und Fotopapier. Mit der Teilung Deutschlands entstand die ORWO Filmfabrik. In den 1990er Jahren wurde das Unternehmen als ORWO Net GmbH privatisiert und produziert seitdem Fotobücher, Fotoabzüge und personalisierbare Geschenkartikel für seine Eigenmarken, aber auch führende Drogisten, Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels und Tourismus-Unternehmen.

