Auch in diesem Jahr richtet Wikimedia wieder den Wettbewerb „ Wiki Loves Monuments (WLM) “ aus, bei dem Fotografen in über 40 Ländern aufgerufen sind, Fotos von Kultur- und Baudenkmälern einzureichen. Wikimedia ist die Bewegung, die hinter der freien Enzyklopädie Wikipedia steht. Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele hochwertige Fotos von Kultur- und Baudenkmälern für die Wikipedia unter freier Lizenz zu gewinnen.

Wiki Loves Monuments Deutschland 2021 1. Platz:

Luftaufnahme des Schlosses Langenburg im Landkreis Schwäbisch Hall

Foto: Matthias Süßen, CC BY-SA 4.0 https://w.wiki/5Z2c

Mit jährlich mehr als einer Million in das Wikipedia-Medienarchiv Wikimedia Commons hochgeladenen Dateien gilt der Wettbewerb als der weltweit größte Fotowettbewerb. Auch die deutschsprachige Wikipedia Community beteiligt sich wieder bei WLM. Die besten Fotos aus Deutschland werden an die internationale Jury übergeben und können so in vielen Ländern bekannt werden.

Eine Übersicht der deutschen Denkmallisten in der Wikipedia ist auf einer Landkarte verzeichnet, die auf Basis der Daten der jeweiligen Landesdenkmalämter und Kommunen erstellt wurde. Die Karte wird durch eine ausführliche alphabetische Liste der Städte und gemeinden ergänzt.

Fotowettbewerb

Wiki Loves Monuments Deutschland 2022

Uploadphase: 1. bis 30. September 2022

Mehr Informationen