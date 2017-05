DOCMA Award 2017 – Inspiration von Olaf Giermann

2008 gewann Olaf Giermann – damals noch Humanbiologe – den 1. Platz des DOCMA Awards zum Thema „Gesichtspunkte“ in der Teilnehmergruppe der Profis. Seine Arbeit mit dem Titel „Gesichtspunkt: Hautretusche zu weit getrieben“ überzeugte die Jury ohne große Diskussionen.

Olaf Giermann, der sich für die Bildkreation mit Digitalkameras, Adobe Photoshop und 3D-Programmen begeistert, ist Redakteur beim DOCMA-Magazin und teilt sein Wissen in verschiedenen Workshops und Trainings. Das Adobe Stock-Team stellte ihm 5 Fragen, unter anderem zu seinem Gewinnerbild und zum Adobe Stock Apriltrend.

Adobe Stock: Wann und zu welchem Thema hast du den Docma Award gewonnen?

Olaf Giermann: Ich habe 2008 den DOCMA Award in der Profiklasse gewonnen. Das Thema lautete „Gesichtspunkte“.

Adobe Stock: Wovon hast du dich zu deinem Gewinner-Motiv inspirieren lassen?

Olaf Giermann: Als Ausgangsfoto wurde das Porträt einer jungen Frau gestellt, das in irgendeiner Weise verändert werden sollte. Ich habe dann einfach den Gedanken, dass Hautretusche oft viel zu weit getrieben wird, so weit fortgesponnen, bis wortwörtlich gar nichts mehr vom Gesicht übrig blieb. Ich habe das Gesicht dann als Anstecker an der Jacke wieder eingeführt – die Person steht also für etwas, was sie gar nicht mehr selbst ist.

Adobe Stock: Würdest du aus heutiger Sicht etwas an dem Motiv verändern wollen?

Olaf Giermann: Ich finde die Idee immer noch super, auch wenn es schon über 8 Jahre her ist. Vielleicht würde ich heute dem Anstecker mehr Glanz und mit spannenderem Licht der Person etwas mehr Tiefe geben. Außerdem hätte ich damals mit meinem heutigen Wissen die schon im Original an den Haarkanten fehlenden Details einfach auffüllen können.

Adobe Stock Sonderpreis: Hintergrund

Der Adobe Stock Sonderpreis „Composing“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „SSST – Super Short Story Telling“, und Sie können im Rahmen des DOCMA Awards bis zum 08. Mai 2017 daran teilnehmen. Dazu müssen Sie sich eine maximal 300 Zeichen lange Kurzgeschichte ausdenken und diese unter Berücksichtigung unserer vorgegeben Adobe Stock Medien in einem Artwork visualisieren.

Weitere Infos zum Adobe Stock Sonderpreis | Die Gewinne