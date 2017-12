In allen Lightroom-Versionen (außer Lightroom CC) können Sie im ­Importdialog für »Vorschauen erstellen« die Option »Eingebettete und Filialdateien« wählen. Hierdurch beschleunigt sich vor allem in Lightroom Classic CC (2018) das anschließende Scrollen und Sichten durch den ­importierten Bildbestand deutlich. Das ist möglich, da beim Erzeugen der Thumbnails und 1:1-Vorschauen auf bereits in die Datei eingebettete oder mit ihr assoziierte Vorschauinformationen anstatt auf den vollständigen Raw-Datensatz zugegriffen wird.

Voransichten beschleunigen: Diesen und weitere Tipps & Tricks zu Lightroom finden Sie in der aktuellen DOCMA 80 (Ausgabe Januar/Februar 2018).

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Jetzt gibt es auch beides zusammen im Kombi-Abo.

Hier können Sie ganz einfach herausfinden, wo das Heft in Ihrer Nähe vorrätig ist.