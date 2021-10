Luminar AI: Verbesserte Himmelsauswahl

Luminar AI mausert sich. Version 1.2 (Update 2, wie Skylum es nennt) fügt nun beim Austauschen des Himmels automatisch Spiegelungen hinzu. Aber Luminar AI bietet mehr als nur eine verbesserte Himmelsauswahl.

Der neue Bildbrowser erleichtert die Himmelsauswahl. In Luminar 4 und in der Vorversion von Luminar AI ließ sich der Himmel nur aus einer Textliste auswählen. Das neue Menü zeigt nun Miniatur­vorschauen des Himmels (b), wodurch die Auswahl nicht nur erleichtert wird, sondern auch das Experimentieren mit verschiedenen Himmeln deutlich mehr Spaß macht. In einem enthaltenen Dropdown-Menü (a) wählen Sie zwischen den verschiedenen vorinstallierten Himmelsvorgaben und den selbst importierten Himmel-Fotos im Benutzerordner.