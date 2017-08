Photoshop-Tipp: Gesichtsausdruck ändern

In gewissem Umfang lassen Sie eine Person etwas freundlicher oder finsterer wirken, indem Sie die Mundwinkel anheben beziehungsweise absenken. Nutzen Sie dafür im »Verflüssigen«-Filter das »Mitziehen-Werkzeug« (a). In Photoshop CC können Sie das unter »Gesichtsbezogenes ­Verflüssigen > Mund« auch per Schieberegler durchführen. Ziehen Sie den Regler »Lächeln« nach rechts (b), gehen die Mundwinkel nach oben, in der Gegenrichtung senken sie sich (c).

VORSICHT: Bei einem echten Lächeln ist nicht nur der Mund, sondern die gesamte Gesichtsmuskulatur beteiligt. Wenn Sie also nur die Mundwinkel nach oben ­ziehen, wirkt das Lächeln wie bei (b) aufgesetzt – vor allem, wenn die Augen nicht „mit­lächeln“. Das glaubhaft zu korrigieren, ist jedoch keine leichte Aufgabe.

Mehr Tipps und Tricks von Olaf Giermann rund um die Retusche von Mund und Lippen finden Sie in der neuen DOCMA 78 (Ausgabe September/Oktober 2107).

