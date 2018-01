Freeload-Tipp: Rahmeneffekte per Pinsel

Pinsel von Kyle T. Webster

Falls Sie sich für Pinselvorgaben interessieren, die traditionellen ­Maltechniken nachempfunden sind, sind Sie hier richtig. Adobe hat bei den neuen Pinselspitzen mit dem Illustrator Kyle T. Webster zusammengearbeitet, dessen ausgefeilte Pinselspitzen- und Werkzeug-Vorgaben nun kostenlos erhältlich sind. Wählen Sie im Menü der »Pinsel«-Palette »Weitere Pinsel abrufen«, so gelangen Sie auf die abgebildete Internetseite (a), von der Sie kostenlos Hunderte hochwertiger Vorgaben für Photoshop CC herunterladen können (Direktlink zu den Pinselspitzen: www.docma.info/21159). Sehr empfehlenswert! Die unterschiedlichen Pinsel- und Werkzeugvorgaben laden Sie nach dem Download einfach mit einem Doppelklick und finden sie anschließend in der »Pinsel«-Palette von Photoshop CC 2018, fein säuberlich in Ordnern sortiert (b).

Rahmeneffekte per Pinsel

Interessante Rahmeneffekte erzielen Sie, indem Sie mit Pinseln maskieren, die eine unregelmäßige Malspur haben. Entsperren Sie gege­benenfalls die Hintergrundebene, fügen Sie eine Ebenenmaske hinzu und erzeu­gen Sie darunter mit »Ebene > Neue Füllebene > Farbfläche« eine Hintergrund­ebene (Farbfüllung 1) mit der gewünschten Rahmenfarbe (a) (diese können Sie später j­ederzeit ändern). Aktivieren Sie die Ebenenmaske und den »Pinsel« mit Schwarz als Vordergrundfarbe. Wählen Sie eine geeignete Pinselspitze, wie beispielsweise die Vorgabe „Cezanne“ aus dem „Impressionist“-Download (b). Für ein gleichmäßiges Ergebnis (c) entlang der Bildränder malen Sie mit gehaltener »Shift«-Taste. Auf diese Weise erzielen Sie exakt horizontale beziehungsweise vertikale Malstriche. Unregelmäßige Rahmen erhalten Sie, wenn Sie „freihand“, also ohne »Shift«, malen (d). Probieren Sie dann auch andere Pinselspitzen aus und variieren Sie in den »Pinsel­einstellungen« die Parameter für »Streuung«.

Weitere Tipps zur Verwendung von Pinselspitzen finden Sie in der aktuellen DOCMA 80 (Ausgabe Januar/Februar 2018).

Das DOCMA-Heft bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und Flughäfen sowie bei uns im DOCMA-Shop. Dort (und nur dort) können Sie zwischen der ePaper-Ausgabe und dem gedruckten Heft wählen. Jetzt gibt es auch beides zusammen im Kombi-Abo.

