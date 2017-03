Color-Key in Sekunden

Allein durch das Ändern der Füllmethode können Sie Farbeffekte ­erzielen, die nach aufwendiger Maskierungsarbeit aussehen. Legen Sie eine Einstellungsebene vom Typ »Schwarzweiß« an. Ändern Sie die »Füll­methode« der Ebene auf »Dunklere Farbe«. Je nach Reglerstellung in der »Eigenschaften«-Palette werden die Originalfarben erhalten oder in Graustufen umgewandelt (Regler nach links ziehen: Graustufen; Regler nach rechts ziehen: Farbe). Testen Sie auch die Füllmethode »Hellere Farbe«, die sich genau umgekehrt verhält und daher andere Bildeffekte erzielt. Für komplexere Umsetzungen können Sie auch mehrere Einstellungsebenen einsetzen.

