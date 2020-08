Wohlvertraut – und dennoch falsch: Plastische Darstellung von Büchern

Wahrscheinlich kennen Sie alle diese plastische Darstellung von Büchern, bei denen man frontal ohne jede Verzerrung das Cover sieht und zugleich den Papierblock seitlich von schräg unten. Eigentlich keine große Sache, über die man viele Worte verlieren müsste. Erst als Doc Baumann kürzlich die Ansicht eines eigenen Buches so gestalten musste, wurde ihm wirklich bewusst, dass wir es auch hier mit einem Perspektivefehler zu tun haben.

Plastische Darstellung von Büchern: Sieht eigentlich ganz unverfänglich aus, ist aber perspektivisch unmöglich

Irgendwann begannen Verlage und Versandbuchhändler damit, ihre Bücher nicht nur mit der schlicht rechteckigen Abbildung der Titelseiten zu bewerben, sondern mit einer perspektivischen Wiedergabe dieser Werke. So wird kommuniziert, dass sich das Produkt nicht auf seine platte Vorderseite beschränkt, sondern dass es ein voluminöses Objekt ist, mitunter ein richtig dicker Wälzer.

Da ich einen nicht unerheblichen Teil meiner Zeit damit verbringe, solche Bücherkataloge durchzublättern und für eine Anschaffung in Frage kommende Titel anzukreuzen, ist mir die beschriebene Art und Weise der Darstellung bestens vertraut. (Ich lasse die Kataloge immer vorsichtshalber erst mal über Nacht liegen, bevor ich mich für eine Bestellung entscheide – am nächsten Tag erscheint mir die Hälfte davon doch verzichtbar, bei einem weiteren Viertel stelle ich fest, dass ich sie bereits besitze, und für den verbleibenden Rest lohnt es sich dann mitunter nicht, extra eine Order aufzugeben. Wieder Geld gespart!)

Wie Sie wissen, beschäftige ich mich einen anderen Teil meiner Zeit damit, bei seltsam erscheinenden Bildern herauszufinden, welche Fehler die Monteure gemacht haben. Neben Beleuchtung, Schattenwurf oder unpassender Schärfeverteilung ist es meist die Perspektive, mit der sie nicht zurecht gekommen sind. Also bin ich eigentlich, was Perspektivemängel betrifft, recht sensibel.

Da hätten wir nun also alles beisammen: Auf der einen Seite die plastische Darstellung von Büchern in den Katalogen – auf der anderen Seite das prinzipielle Wissen, wie korrekt mit Perspektive umzugehen ist.

Und dennoch hat es bei mir bis zur Jahresmitte 2020 gedauert, bis ich die beiden Stränge zusammengeführt habe und mir wirklich bewusst wurde, dass man ein Buch so eigentlich gar nicht darstellen kann.

Jedenfalls nicht ohne Montageaufwand. Ich muss gestehen, dass mir nicht so richtig klar ist, ob es vielleicht mit einem Shift-Objektiv aus großer Entfernung klappen würde, was für ein verwertbares Ergebnis aber wohl an der Auflösung scheitern dürfte. Wissen Sie’s? Wenn das mit einer einfachen perspektivischen Entzerrung zu lösen wäre, müsste man es in Photoshop ja auch hinkriegen. Geht aber nicht – jedenfalls nicht in einem Schritt. Wie die folgende Abbildung zeigt, habe ich drei Schritte gebraucht: Im ersten wurden die linke und die untere Kante ausgerichtet, im zweiten die rechte, im dritten die obere. Wobei jedes Mal die Transformation bestätigt und interpoliert werden musste, was also drei destruktive Eingriffe hintereinander ergibt. (Außerdem ist der Bildband jetzt scheinbar sehr dick geworden – so umfangreich wird er nun doch wieder nicht.)

Drei aufeinanderfolgende Transformationen waren in Photoshop nötig, um aus dem schräg aufgenommenem Buch ein rechteckiges zu machen – doch anschließend wirkt es wegen der vielen Interpolationen flau und der Buchblock ist nun viel zu dick.

Negativ aufgefallen war mir bei der Betrachtung solcher Abbildungen bisher gelegentlich nur, dass sie mitunter fast schon betrügerisch waren: Da erweckte die Werbung visuell den Anschein, man erhalte für sein Geld einen richtig dicken Wälzer – wobei sich erst nach dem Lesen des 6-Punkt-Textes herausstellte, dass das Büchlein gerade mal 128 Seiten hat. Manche Anbieter von modernem Antiquariat verwenden gar für alle angebotenen Bücher dieselbe Vorlage, so dass im Ergebnis ein 1000-Seiten-Handbuch zu InDesign in derselben Stärke auftritt wie ein 150-Seiten-Krimi.

Ich hatte dem Verlag zunächst ein Bild in normal perspektivisch verzerrter Ansicht geschickt – der wollte es aber gern auch in der vertrauten Rechteck-und-dennoch-plastische-Form haben. Um zu einem vernünftigen Ergebnis zu gelangen, begann ich mit dem Foto der Schrägansicht eines Buches mit entsprechender Größe und Stärke, musste dann aber für die Entzerrung die untere und die rechte Seite des Buchblocks gesondert bearbeiten und transformieren, bis es realistisch aussah. Zum Schluss fügte ich auf einer weiteren Ebene meinen Cover-Entwurf des noch nicht existierenden Buches hinzu. (Ja, ich weiß, der Schlagschatten ist nicht korrekt – das ergab sich nachträglich so aus den Anforderungen des Verlagsprospekts.)

Fotomontage aus vorhandenem Buch und geplantem Cover – dies ist eine mögliche Ansicht, sie wirkt aber nicht so gut und benötigt viel Platz

Zu dem Buch selbst und seinem Inhalt will ich heute noch nichts verraten. Es wird demnächst erscheinen, und ich werde Ihnen rechtzeitig zuvor an dieser Stelle ein wenig mehr darüber berichten und Ihnen bei Interesse die Möglichkeit anbieten, es vorab zu einem vergünstigten Subskriptionspreis zu erwerben.