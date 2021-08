Rawsie-Test: Speicherplatz sparen ohne Qualitätsverluste?

Raws in Jpeg-Größe: Rawsie rechnet Raw-Daten so um, dass sie sich platzsparend archivieren lassen. Laut Produktversprechen des Rawsie-Herstellers gibt es keine Änderung des Dynamikbereichs, der Pixelauflösung oder der Bittiefe. Außerdem entstehen angeblich weder Kompressionsartefakte noch kommt es zu Farbverlusten. Und das soll funktionieren?

Praxis

Wir haben es mit einer Reihe von Raws ausprobiert, allen voran solche, die nicht nur viel Platz auf der Festplatte einnehmen, sondern auch den Workflow spürbar ausbremsen: Unkomprimierte Rohdaten aus Kameras mit hoher Auflösung. Zum Beispiel Vollformat-Files aus einer Sony a7r IV mit 61 Megapixel oder 50 Megapixel Mittelformat-Dateien aus einer Fuji GFX 50R. Beide Kameras produzieren unkomprimierte Raws mit etwa 120 Megabyte Speicherbedarf. Wer im Jahr 10.000 Bilder damit aufnimmt, braucht also allein zur Archivierung jährlich 1,2 Terabyte neuen Speicherplatz. Werden die Bilder im lokalen Netzwerk auf einem Server gespeichert, dauert der Transfer einer 32 Gigabyte-Karte mit rund 250 Aufnahmen selbst bei schnellem W-LAN rund eine Viertelstunde. Diese Ladezeiten sind natürlich auch für die spätere Raw-Bearbeitung einzurechnen.

Technik

Raw-Daten kann man verlustfrei und verlustbehaftet komprimieren. Viele Kameras reduzieren die Bildgröße schon per Vorgabe selbst um bis zu 50 Prozent. Rawsie gibt in der Werbung 80% Speicher-Sparpotenzial an. In unseren Tests konnten wir knapp 70 Prozent erreichen. Dann sind die ursprünglich 120 Megabyte raubenden Datensätze nur noch 30 bis 40 Megabyte groß – je nachdem, wieviele Details im Motiv enthalten sind. Rechnet man die Raws also in kleine DNGs um, sinkt der Speicherbedrf selbst im ungünstigen Fall von jährlich 1,2 Terabyte auf 400 Gigabyte. Das Spannendste dabei: Auch bei vielen Testbildern ist es uns nicht gelungen ein einziges zu finden, bei dem man die Kompressionsverluste hätte sehen konnen. Weder bei 100, 200 noch bei 400 Prozent Vergrößerung.

Zwischenfazit

Rawsie erledigt seinen Job zur vollen Zufriedenheit, was ganz besonders für Lightroom-Anwender gilt, die mit dem Tool ganze Kataloge am Stück bearbeiten können. Leider gibt es das Programm bisher nur für Apples macOS. Eine Windows-Version ist angekündigt. Ebenso wie eine Kommandozeilen-Variante für den Serverbetrieb. Rawsie kostet aktuell knapp 80 Euro pro Jahr oder 150 Euro einmalig. Wer sich auf 30 Bilder am Tag beschränkt, kann die Software kostenlos nutzen.

Aber…

Um Rawsie einzurichten, muss man standardmäßig auch den Adobe DNG Converter installieren, damit das Programm arbeiten kann. Adobes Umrechner kostet nichts, hat keine Mengengrenzen und erledigt die Aufgabe, Raws in komprimierte DNGs zu verwandeln, ebenso. Allerdings mit mehr Einstellungsoptionen, aber weniger Komfort im Zusammenspiel mit Lightroom.

Es liegt nahe auszuprobieren, wie sich die verlustbehafteten Ergebnisse des Adobe-Tools im Vergleich zu denen aus Rawsie schlagen. Das Ergebnis überrascht: Adobes Kompression ist meist effektiver. Sie liegt oftmals bei über 80 Prozent Dateneinsparung und die Ergebnisse zeigen keine sichtbaren Verluste – ebenso wie die Resultate von Rawsie. Erstaunlich: Nur stark verrauschte Dateien, die mit hohen ISO-Werten aufgenommen wurden, verlieren wenig Datenvolumen.

Fazit

Wer sich ein speicheroptimiertes Raw-Archiv auf DNG-Basis zulegen will, muss bei einer selbst angelegten, komplexen Datenstruktur ziemlich viel Zeit einplanen, weil im Grunde jedes Projekt einzeln umgerechnet werden will. Das funktioniert mit Rawsie nur dann mit mehr Komfort, wenn man Lightroom zur Bildverwaltung nutzt. Interessanter wird das Produkt in Zukunft sein, sobald es auch auf Windows oder als lokaler Serverdienst zur Verfügung steht. Aber auch dann muss man sich fragen: Warum Geld bezahlen, wenn man zumindest gleichwertige Ergebnisse mit einer Freeware erhält, die man sowieso installieren muss und die mit viel mehr Kameramodellen kompatibel ist?

Am Rande bemerkt

Ich habe die Gelegenheit genutzt und mein ganzes Raw-Archiv (ab 2006) mit einem Ausgangsvolumen von 10 Terabyte vom Adobe DNG Converter herunterrechnen lassen. Die so erzeugte Kopie hat (mit nächtlichen Pausen) rund drei Tage Rechenzeit über ein 10G-Netzwerk gebraucht und ist jetzt nur noch knapp 2,5 Terabyte groß, also sehr viel handlicher. Alle Bilder passen so als „Immer-dabei-Archiv“ auf den freien Speicherplatz meines Notebooks. In den nächsten Tagen werde ich die Bilder als Backup auf eine externe SSD von Crucial kopieren. Eigentlich kein großer Akt, aber ich bin trotzdem gespannt, wie lange das dauert.