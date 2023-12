Adobe und die neue Leichtigkeit der Raw-Panoramen

Lightroom (Classic) und Camera Raw können schon lange Raw-Aufnahmen zu Panoramen zusammenfügen, erzeugten dabei aber riesige DNG-Dateien. Neuerdings beanspruchen diese aber nur noch einen Bruchteil des Speicherplatzes. Was hat sich geändert?

Am Zusammenfügen-Doalog in Lightroom Classic hat sich scheinbar nichts geändert.

Adobes Raw-Konverter können mehrere Raw-Dateien mit überlappenden Bildinhalten zu einem Panoramabild verrechnen und dabei an den Rändern fehlende Bereiche mehr oder weniger passend ergänzen. Das Ergebnis ist eine linerare DNG-Datei, wobei „linear“ in diesem Fall bedeutet, dass die Bilddaten bereits demosaicte RGB-Daten sind, während die Raw-Daten der Einzelbilder ja pro Pixel nur je eine Farbkomponente in Rot, Grün oder Blau enthielten. Pro RGB-Kanal werden 16 Bit gespeichert, also 6 Byte pro Pixel, und entsprechend groß waren die DNG-Dateien – auf das letztendlich im JPEG-Format exportierte Panorama hatte das natürlich keine Auswirkungen, da nur 8 Bit pro Kanal gespeichert und die Bilddaten verlustbehaftet komprimiert werden.

Ein Ausschnitt aus den Exif-Daten eines Panorama-DNGs

Neuerdings ist es nun aber so, dass schon die DNG-Dateien höchstens ein Zehntel ihrer einstigen Größe haben. Schaut man sich deren Exif-Daten an, entdeckt man ein neuartiges Komprimierungsverfahren „52546“, das hier angewandt wurde. In der neuesten DNG-Spezifikation (1.7) findet man diese Zahl wieder: Sie identifiziert eine Komprimierung nach dem JPEG-XL-Verfahren, das bei gleicher Qualität gegenüber dem altehrwürdigen JPEG-Verfahren noch einmal Platz spart und seit DNG 1.7 unterstützt wird. Die Panorama-DNGs werden jetzt verlustbehaftet komprimiert, was die geschrumpften Dateigrößen erklärt. Deutliche Nachteile der Kompression sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen, aber man wird das zunächst im Blick behalten und bei besonders kritischen Motiven überprüfen müssen.

Der Große Saal der Elbphilharmonie, zusammengefügt aus vier Einzelbildern

Leider hat Adobe keine Möglichkeit vorgesehen, den Grad der Komprimierung (und damit die Bildqualität) einstellbar zu machen; auch ein vollständiger Verzicht auf eine Komprimierung ist nicht mehr möglich. Aber vielleicht wird das ja noch nachgeliefert, wenn Adobes Entwickler die Muße finden, den Dialog um Optionen zur Komprimierung zu erweitern.