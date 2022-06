Neue Ausgabe: DOCMA 102 im Handel

Ab heute, dem 1. Juni 2022, ist eine neue DOCMA-Ausgabe, DOCMA 102, am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als E-Paper bei uns im Webshop erhältlich.

Inhalte

Olaf Giermann erklärt in Bildfarben perfektionieren, worauf es von der Aufnahme bis zur Bearbeitung ankommt, damit Sie korrekte Farben in Ihren Bildern erhalten. Ergänzt wird der Artikel durch einige Gratis-Videos, die Sie per Weblink aufrufen können. ∎ In unser Basiswissen-Reihe nimmt Christoph Künne Sie mit auf eine kleine Reise in die Welt der Farbpsychologie. ∎ In einem weiteren Basis-Wissen-Artikel geht es um das Potential der Ebenen in Photoshop. ∎ Ein- und Umsteiger in Capture One erfahren von Olaf Giermann, wie Sie sich in der Raw-Workflowsoftware schnell zurechtfinden. ∎ Adobes Software „Painter“ ist eine von derzeit vier Anwendungen der Substance 3D Collection. Uli Staiger meldet sich mit einem Praxistest. ∎ Doc Baumann hat die KI-Generatoren „Deep Dream“, der Stile und Strukturen auf Bilder angewendet, und „Wombo“, der sie quasi auf Zuruf erzeugt, ausgiebig getestet. ∎ NFTs sind auf dem Kunstmarkt sehr angesagt und inzwischen auch für Fotografen interessant. Christoph Künne hat mit seinem eigenen Foto-Projekt Kynimalismus ausprobiert, wie leicht man mit NFTs reich werden kann. ∎ Wie man Deepfakes auf die Schliche kommt, ergründet Michael J. Hußmann. ∎ Außerdem bekommen Sie wieder viele Tipps & Tricks für Adobe Bridge, Lightroom und Lightroom Classic, Photoshop sowie für Affinity Photo.

Darüber hinaus finden Sie wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps- und -Tutorials, Webklicks sowie Hintergrundartikel und vieles mehr. Informieren Sie sich, indem Sie hier das Inhaltsverzeichnis laden.

DOCMA 102 im Handel:

Highlights der neuen Ausgabe