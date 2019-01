Mit verbundenen Augen | Fotos und Montage: Doc Baumann

Zum Jahresbeginn 2019 schwappt eine neue Welle des Schwachsinns durch die sozialen Medien: Angeregt durch den Netflix-Film „Bird Box“ beteiligen sich Menschen an gleichnamigen Challenges. Dabei laufen – vom äußeren Anschein her – Erwachsene mit verbundenen Augen durch die Gegend und dabei erwartungsgemäß gegen Wände und Hindernisse. Andererseits: Man kann’s ja verstehen – auf eine Welt zunehmenden Wahnsinns kann man vielleicht nur noch mit eigenem Irrsinn oder Wahrnehmungsverweigerung reagieren.

Es gab ja schon so einiges: Beim „Ice Bucket Challenge“ etwa übergross man sich vor der Kamera mit eiskaltem Wasser, damals wenigstens zu einem guten Zweck. Beim „Mannequin Challenge“ standen die Leute wie zur Salzsäule erstarrt herum. Beim „Planking“ machten sich die Teilnehmer/inne steif wie ein Brett und ließen sich so in passenden Situationen aufnehmen. Bei „Falling Stars“ musste man auf Fotos wie unglücklich zu Boden gefallen aussehen. Beim neuen „Bird Box Challenge“ muss man das gar nicht mehr simulieren, sondern fällt kurz oder lang mit verbundenen Augen verdientermaßen von ganz allein auf die Fresse.

Angeregt wurde der neue Hype durch den Netflix-Film „Bird Box“ – dort legen sich die Menschen Augenbinden an, weil sie sonst durch den Anblick allgegenwärtiger Dämonen umgehend in den Wahnsinn getrieben würden. Das mal für ein paar Minuten im heimischen Wohnzimmer oder auf freiem Feld auszuprobieren, mag vielleicht ganz lustig sein. (Blinde und stark Sehbehinderte dürfen sich ihr ganzes Leben lang an diesem „Spaß“ erfreuen.) Mit verbundenen Augen durch den Supermarkt zu tappen und dabei Regale umzureißen, eigene Kleinkinder derart verpackt unter debilem Gelächter gegen Schrankwände knallen zu lassen oder sich so gar ans Lenkrad eines fahrenden Autos zu setzen, ist dagegen mehr als grenzwertig.

Mit verbundenen Augen durch die Welt

Andererseits scheint mir dieser Hype eine treffliche Metapher für die Welt zu Beginn des Jahres 2019 zu sein. Wie immer man das auch deutet, es gibt einen Sinn. Entweder verweigert man die Wahrnehmung der sozialen Realität, weil man den allgegenwärtigen Irrsinn nicht mehr aushält, oder man ist in seiner Wahrnehmungsblase, in der der Unterschied zwischen wahr und falsch keine relevante Rolle mehr spielt, gefangen und strauchelt im übertragenen Sinne mit verbundenen Augen durchs Leben.

Im ersten Fall haben die bösen Dämonen, denen man nicht länger ins Gesicht blicken mag, ganz konkrete Namen: Gewählte oder mit Gewalt an die Macht gelangte Führer, die Weltpolitik auf Steinzeitniveau machen. Oder Wirtschaftsführer, die verantwortungslos nur an Profite, Aktienkurse und Quartalsabschlüsse denken und denen die Zukunft scheißegal ist. Trump lässt sich jeden Tag neuen Schwachsinn einfallen, der nur noch insofern überraschend ist, weil man ihm trotz aller Erfahrungen dies naiverweise dann doch nicht zugetraut hätte. Putin spekuliert über einen Atomkrieg, die Chinesen wollen den Anschluss Taiwans erzwingen, notfalls mit militärischer Gewalt, Kim Jong-Un lässt sich neue Drohungen einfallen …

Nach dem Brexit, der Wahl von Trump, Orban, Erdogan, Duterte oder Bolsonaro, dem Wahlerfolg der AfD, dem Diesel-Skandal und so weiter und so fort kann man verstehen, warum es Menschen gibt, die lieber mit verbundenen Augen auf dem Wohnzimmersessel sitzen und sich fragen, ob sie selbst in den Wahnsinn driften oder ob die Welt um sie herum irrsinnig geworden ist.

Und im zweiten Fall haben wir all jene, die durch ihr Verhalten, zum Beispiel als Wähler oder Konsumenten, für diese Entwicklungen mitverantwortlich sind. Denn anders als mit verbundenen Augen kann man es sich kaum erklären, wie jemand auf die Übel dieser Welt damit reagieren kann, dass er oder sie einen Ausweg aus der Misere ausgerechnet von diesen „Problemlösern“ erhofft.

Vielleicht könnte man einen neuen Hype entfachen, indem man einen Film dreht, in dem dämonische Führer und Konzernbosse reihenweise Selbstmord begehen, indem sie sich bis zum Platzen Buttercremetorte mit Blattgoldüberzug in den unersättlichen Rachen stopfen. Vielleicht würde das ja helfen …