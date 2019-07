Jedes Jahr werden herausragende Arbeiten des fotografischen Nachwuchses von einer Jury prämiert und unter dem Titel „Gute Aussichten“ im Haus der Photographie der Hamburger Deichtorhallen ausgestellt. In diesem Jahr sind die Aussichten tatsächlich gut – die Ausstellung lohnt den Besuch.

Vielleicht ist es ja zwanghaft, aber Christoph Künne und ich lassen uns in jedem Jahr überraschen, was die „junge deutsche Fotografie“ zu bieten hat. Oft war es enttäuschend; so manche ausgezeichnete Arbeit erinnerte mich an die Aufgaben, mit denen wir damals im Fotokurs auf dem Gymnasium losgeschickt worden waren. Vor allem wirkte vieles epigonenhaft – Studenten eiferten ihren Lehrern nach und ließen kaum eigene Ideen erkennen.

DOCMA (Christoph Künne, Ina Künne und Michael J. Hußmann) bei der Eröffnung von „Gute Aussichten“ (Bild: Deichtorhallen)

Aber in diesem Jahr sind die „Guten Aussichten“ wirklich gut. Die neun ausgezeichneten Nachwuchsfotografen haben ein breites Spektrum von Arbeiten eingereicht, vom konzeptuellen Projekt „Konkrete Idee“ von Patrick Knuchels (Burg Giebichenstein), das meinen Blog-Artikel „Bild oder Abbild“ zu illustrieren schien, über sehr persönliche Projekte wie „Für mich – A Way of Reconciliation“ von Sina Niemeyer (Hochschule Hannover) über eine jugendliche Missbrauchserfahrung bis zur klassischen Bildreportage, für die Anna Tiessens (Ostkreuzschule Berlin) „Kommando Korn“ steht.

Foto Anna Tiessen – Kommando Korn, www.guteaussichten.org

„Kommando Korn“ – wobei „Korn“ für Getreide ebenso wie für Schnaps stehen kann – war einer unserer Favoriten. Die Bildserie über eine schleswig-holsteinische Dorfclique von Jungbauern und Autoschraubern bringt einem diese ländliche Welt wirklich nahe.

„Gute Aussichten“ ist in Hamburg noch bis zum 3. Oktober zu sehen. Gehen Sie hin, wenn Sie die junge, deutsche Fotografie sehen wollen!