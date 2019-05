Fixel-Panel zur saumfreien Detailverstärkung

Foto: fixelalgorithms.co

Wie Sie Bilddetails effektiv und saumfrei in Photoshop schärfen können, habe ich beispielsweise im Premium-Workshop von Heft 57 erläutert. Das war 2014. Die Inhalte des Artikels zur Detailverstärkung sind aber nach wie vor topaktuell, da sich bei den dafür zur Verfügung stehenden Bordmitteln von Photoshop seitdem tatsächlich überhaupt nichts getan hat. Zum Glück gibt es Plug-ins und Panels, die einem bestimmte Aufgaben deutlich erleichtern.

Diese Tage bin ich über das neue Panel Fixel Detailizer 3 gestolpert. Für das, was hier mit nur 5 Reglern möglich ist, brauchen Sie schon ziemlich fortgeschrittenes Photoshop-Wissen (Hochpass- beziehungsweise Matter machen-Schärfung, Kanten- und Flächenmasken, Füllmethoden und so weiter) und vor allem auch deutlich mehr Zeit. Denn Sie können hier den Kontrast der unterschiedlichen Detailgrößen saumfrei verstärken und so Ihr Bild deutlich schärfer und plastisch oder dreidimensionaler wirken lassen. Das Schöne: Alles, was Sie im Panel ändern, geschieht – Rechner-Power vorausgesetzt – in Echtzeit! Sie müssen nicht erst auf einen OK-Knopf klicken, sondern können nahtlos weiterarbeiten. Ich wünschte, jeder Filter in Photoshop würde so (also nicht-modal) funktionieren.

So sieht das Fixel Detailizer 3-Panel aus. Die sechs Regler erlauben das schnelle und genaue Abstimmen der Detailkontraste.

Von Vorteil ist das Panel meiner Meinung nach vor allem für das Optimieren von Fotos für das Web, um den Fotos den letzten Kick zu geben. Denn verkleinerte Bildversionen können Sie so sehr schnell optimieren. Vorsicht ist hier aber bei den Reglern für die größeren Details geboten – denn die erzeugen zwangsläufig (!) dann doch Helligkeitssäume. Nach der Kontrastabstimmung für die einzelnen Detailgrößen, sollten Sie das »Intensity Level« senken, um den oft sehr kräftigen Effekt auf ein sinnvolles Maß zu senken. Achtung, ACHTUNG: Darauf habe ich hier in meinen eigenen Testbeispielen zur besseren Verdeutlichung mal verzichtet.

Beispiele zur Detailverstärkung

Einige Beispiele, bei denen ich das Panel zur Detailverstärkung ausprobiert habe: Die Nebelwald-Szene und das Foto mit der Möwe habe ich in der hier gezeigten Größe geschärft, den Greifvogel in der Originalgröße und dann erst das Bild verkleinert. Bei der Möwe sehen Sie übrigens sehr schön, warum man in Raw fotografieren sollte: Das hier benutzte JPEG enthält aufgrund der kamera-internen Bearbeitung bereits Schärfungsartefakte an den Kanten, die natürlich durch anschließende Schärfungen wie hier weiter verstärkt werden.

Das nur auf Englisch verfügbare Panel kostet 34 Euro und ist auf dieser Seite verfügbar. Eine Testversion gibt es leider nicht, aber ich kann Ihnen zumindest versichern, dass die Schärfungsbeispiele des Herstellers und von mir auf dieser Seite kein Fake sind. 😉

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!