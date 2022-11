Eine Digitalkamera ohne Batterie

Wissenschaftlern am MIT ist die Entwicklung einer Unterwasserkamera gelungen, die selbsttätig Farbbilder aufnehmen und drahtlos übertragen kann – ohne eine klassische Stromquelle.

Elektronische Geräte benötigen zum Betrieb elektrische Energie, die üblicherweise aus der Steckdose oder aus Batterien kommt. Nur die Ältesten unter uns erinnern sich noch an Detektorradios, mit denen – und etwas Fummelei – man auch ohne Stromversorgung Rundfunk hören konnte. Die nötige elektrische Energie lieferte der Radiosender selbst. Digitalkameras ohne Batterie gab es jedoch nicht – bis jetzt.

Einer Forschergruppe am MIT in Cambridge, Massachusetts, hat nun eine Unterwasserkamera mit extrem geringem Energiebedarf konstruiert, die ohne Einwegbatterie oder Akku auskommt, und in einem Artikel in der Zeitschrift Nature Communicationa beschrieben.

Die autonome Kameradrohne gewinnt aus Schallwellen Energie, um die Umgebung im Licht von drei farbigen LED aufzunehmen und mit einem passiven akustischen Verfahren drahtlos zu übertragen. (Quelle: MIT)

Eine solche unabhängig operierende Kameradrohne könnte elektrische Energie mit Solarzellen oder aus dem Wellengang gewinnen, was aber nur an oder nahe der Wasseroberfläche praktikabel wäre. Die MIT-Wissenschaftler nutzen dagegen eine prinzipiell stets verfügbare Energiequelle: Schallwellen. Das können die Geräusche vorbeifahrender Schiffe oder auch Walgesänge sein – jede Art von Schallwellen transportiert ein geringes Maß an mechanischer Energie, die sich mit Piezokristallen in Elektrizität umwandeln und sammeln lässt. Zur Speicherung setzen sie einen Kondensator ein, einen Super Capacitator, wie man ihn aus dem Kamerabau kennt, nur dass er normalerweise als bloßer Puffer dient, damit die Kamera nicht ihr Gedächtnis verliert, während man den Akku wechselt. Hier hingegen muss er die Energie für den eigentlichen Betrieb liefern.

Aus drei Belichtungen im Licht dreier LEDs entsteht ein RGB-Bild. (Quelle: MIT)

Wann immer die Ladung des Kondensators dazu ausreicht, nimmt die Kamera ein Bild auf – genau genommen drei Bilder, denn der schwarzweiße CMOS-Sensor wird drei mal ausgelesen, während jeweils eine rote, grüne beziehungsweise blaue LED kurz aufblitzt. Da die Kamera ihre eigene Lichtquelle mitbringt, könnte sie auch in der Tiefsee eingesetzt werden, wozu der aktuelle Prototyp aber noch nicht geeignet ist. Zur Kamerasteuerung dient ein konfigurierbarer FPGL-Chip (= Field Programmable Gate Array), dessen Bausteine sich zu einem einfachen Prozessor zusammenschalten lassen.

Für eine aktive Übertragung der Aufnahmen würde die gesammelte Energie nicht mehr reichen, weshalb die Kamera ein stromsparendes passives Verfahren nutzt. Eine Basisstation schickt Schallimpulse in deren Richtung, die von einem Hydrophon wahlweise reflektiert oder absorbiert werden. Aus dem mit einem Mikrofon der Basisstation aufgefangenen zurückgeworfenen Schall lässt sich so zwischen 0 und 1 unterscheiden, und auf diesem Wege werden die Bilder Bit für Bit übertragen. Ähnlich wie beim Detektorradio stammt die nötige Energie vor allem vom Sender, nur dass sie in diesem Fall auch für einen Rückkanal genutzt wird.

Die Unterwasserkamera im Einsatz (links) und die damit aufgenommenen Bilder (Mitte und rechts). (Quelle: MIT)

Beim bisher realisierten Prototyp können auf diesem Wege nur kurze Strecken überwunden werden, aber er demonstriert, dass eine Kamera ihre Energie allein aus ihrer Umgebung gewinnen kann, ohne dass jemals eine externe Stromquelle nötig wäre.