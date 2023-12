Agenda 2030: Klimawandel bekämpfen

Der Klimawandel macht keinen Halt vor Ländergrenzen und betrifft jeden Kontinent und jede Nation. Die Auswirkungen sind vielfältig und beeinflussen sowohl die Wirtschaft als auch das tägliche Leben der Menschen. Wetterveränderungen, steigende Meeresspiegel und zunehmend extreme Wetterereignisse prägen unsere Welt. Ohne entschlossene Maßnahmen wird die Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert voraussichtlich um drei Grad Celsius ansteigen, wobei die Ärmsten und Schwächsten am stärksten betroffen sind.

Verfügbare Lösungen

Es gibt erschwingliche und skalierbare Lösungen, mit denen Länder den Übergang zu sauberen und widerstandsfähigen Volkswirtschaften vollziehen können. Immer mehr Menschen setzen auf erneuerbare Energien und andere Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen und zur Steigerung der Anpassungsfähigkeit. Dennoch ist der Klimawandel eine globale Herausforderung, die internationale Koordination erfordert.

Das Pariser Abkommen als wegweisender Schritt

Die internationale Gemeinschaft hat auf der COP21 das Pariser Abkommen verabschiedet, das 2016 in Kraft getreten ist. In diesem Abkommen haben sich alle Länder darauf geeinigt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Bis April 2018 hatten 175 Vertragsparteien das Pariser Abkommen ratifiziert, und zehn Entwicklungsländer hatten ihre ersten nationalen Anpassungspläne zur Bewältigung des Klimawandels vorgelegt.

James Balog: Eine Zeitkapsel aus dem Anthropozän

Brand #9. Kanada, 2015. Brände werden immer grösser, heftiger und unkontrollierbarer – und die so genannte «Brandsaison» ist in vielen Teilen der Welt nicht mehr nur ein sommerliches Ereignis, sondern ein ganzjähriges. Brandforscher untersuchen ständig

die Dynamik von Hitze, Brennstoff und Wetter in der Hoffnung, eine immer unkontrollierbarer werdende Kraft besser zu verstehen. Diese Szene spielt sich bei einem Forschungsbrand in der Nähe von Fort Providence in den kanadischen Nordwest-Territorien ab.

James Balog hat in den letzten vier Jahrzehnten immer wieder kreative und konzeptionelle Pfade betreten, um die Beziehung zwischen dem Menschen und der natürlichen Umwelt zu erforschen. Durch die Fusion von Kunst und Wissenschaft liefert seine Fotografie tiefgreifende Einblicke in unsere moderne Umwelt.

Das Anthropozän: Unsere Spuren auf der Erde

Vanessa und Trey. USA, 2016. Der Meeresspiegel steigt weltweit mit einer durchschnittlichen Rate von 3 mm pro Jahr – an bestimmten Brennpunkten, wie hier bei Virginia Beach, Virginia, jedoch doppelt so schnell. Der Anstieg ist auf das Schmelzen des Eises an Land, die Erwärmung und Ausdehnung des Meerwassers und in einigen Fällen auf das Absinken von Landmassen an der Küste zurückzuführen. Die Kinder von heute rufen uns zu: In der Zukunft wird der Meeresspiegel viel höher sein als heute. Jeder Anstieg bedeutet, dass Stürme viel mehr Wasser über die weiten Flächen des flachen Küstengeländes treiben können – insbesondere in den grossen Flussdeltas.

Unsere gegenwärtige geologische Epoche wird als „Anthropozän“ bezeichnet, um die allgegenwärtigen und nachhaltigen Spuren zu reflektieren, die der Mensch auf der Erde hinterlassen hat. James Balogs Werk ist eine der umfassendsten visuellen Erkundungen des Anthropozäns und berührt eine Vielzahl miteinander verbundener Themen, darunter Klimawandel, schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel, Waldbrände, Luftverschmutzung durch Rauch von Bränden, heftige Stürme, Ozeanerwärmung, bedrohte Tierarten und Abholzung der Wälder.

Die Macht der Bilder

Eisdiamant Nr. 1, Jökulsárlón, Island, 2. März 2009

Wo der Gletscher stirbt: Stücke des großen Breidermerkurjokull wurden an den Strand von Jokulsarlon, Island, gespült. Das Eis entstand ursprünglich vor 500 bis 700 Jahren in Schneestürmen hoch oben auf der großen Vatnajokull-Eiskappe. Der Breidermerjokull ist einer der Eisströme, die die Eiskappe entwässern. Der Eisstrom zieht sich seit 1930 zurück und hinterlässt eine Gezeitenlagune, die als „Jokulsarlon“ bekannt ist. Die in die Jokulsarlon gekalbten Eisberge treiben durch die Lagune, zerbrechen dabei in immer kleinere Stücke und fließen dann in die Wellen des Nordatlantiks. Bei Flut werden sie an den Strand gespült und einen halben Tag später bei erneuter Flut vom Meer mitgerissen. Durch diesen Prozess der Zerstörung tragen sie Tropfen für Tropfen zum Anstieg des globalen Meeresspiegels bei. Die Eisbrocken wurden von James Balog als „Eisdiamanten“ betitelt.

Seite 392 aus „Das menschliche Element“ von James Balog. Rizzoli International, New York, 2021.

Die Fotografien von James Balog sind sowohl symbolisch als auch dokumentarisch. Sie sind der Ausdruck eines Künstlers in seiner Zeit, der sich für positives soziales Verhalten im Namen von Menschheit und Natur einsetzt. Seine Arbeit ist von einer klaren Motivation geprägt.

Eisberg #52, Diskobucht, Grönland, 15. Juni 2019.

James Balogs Bilder erzählen Geschichten von unserer Zeit in der Geschichte und inspirieren uns, aktiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen. In einer Ära, in der der Klimawandel eine globale Herausforderung darstellt, erinnert uns Balog daran, dass unser Schicksal eng mit dem der Natur verknüpft ist.