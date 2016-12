Tipp für Sparfüchse: DOCMA-Bundle 2016

Für alle, die DOCMA mal so richtig kennenlernen möchten, gibt es auch dieses Jahr wieder das beliebte 3er-Bundle: Drei DOCMA-Ausgaben (mit insgesamt 396-Seiten Photoshop- & Lightroom-Wissen) für 14,90 Euro. (Fast) ausschließlich im Bahnhofsbuchhandel und in jedem Fall nur solange der Vorrat reicht. Wer Interesse hat, sollte sich also beeilen, da wir nur eine begrenzte Zahl der Bundles herstellen und in den Vertrieb geben konnten.