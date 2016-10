DOCMA versandkostenfrei: DOCMA 73 jetzt schnell vorbestellen

Wer die nächste DOCMA versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen möchte, muss sich sputen: Das „Early-Bird“-Angebot gilt nur bis zum Erstverkaufstag des Heftes am nächsten Mittwoch, den 12.10. 2016. Abonnenten in Deutschland sollten die Ausgabe an diesem Wochenende im Briefkasten finden, DOCMAtiker in Österreich und der Schweiz Anfang der kommenden Woche. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 12.10.2016 in seiner DOCMA-App.

Für alle, die die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, gibt es ein Heft gratis.

Das gilt seit kurzem auch für Leser in Österreich und in der Schweiz.

DOCMA versandkostenfrei: Die Highlights des Heftes:

DOCMA-DOSSIER: Einfach freistellen: In diesem Workshop lernen Sie die sechs effektivsten Freistell-Techniken kennen und erfahren, wie Sie hochwertige Freisteller erzeugen. Lightroom Akademie – Lokale Bildbearbeitung: Lightroom bietet zusätzlich zur Raw-Entwicklung auch Werkzeuge für die selektive Bildbearbeitung an. Texturen an Oberflächen anpassen: So passen Sie Texturen mit dem »Verflüssigen«-Filter an eine Oberflächenstruktur an. Geplant fotografieren, besser bearbeiten: Aufnahme-Tipps für weniger Aufwand bei der Nachbearbeitung. Photoshop-Akademie – Weichzeichnen in Photoshop: Lernen Sie die verschiedenen Weichzeichnungsfilter kennen, die Photoshop anbietet. Neues in Photoshop CC 2015.5: Wir stellen Ihnen die wichtigsten Neuerungen und Bug-Fixes vor.