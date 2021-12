Voigtländer COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm f3.5 asphärisch Type II

Voigtländer präsentiert mit dem Color-Skopar 21 mm/1:3,5 Type II eine neue Version des manuellen Superweitwinkelobjektivs mit M-Bajonett. Gegenüber dem Type I gibt es nur Änderungen am Gehäuse, der innere Aufbau bleibt unverändert. Die neue Version ist mit einer größeren halbmondförmigen Fokussiermulde mit hebelförmigem Fortsatz ausgestattet.

Im optischen System sind neun Linsenelemente, angeordnet in acht Gruppen, verbaut. Der Einsatz einer asphärischen Linse ermöglicht eine kompakte Bauweise und zugleich eine hohe Abbildungsleistung. Voigtländer verspricht die durchgehend scharfe Abbildung bis an den Bildrand. Die Mindestentfernung beträgt 50 cm.

Das Color-Skopar 21 mm F3.5 ist für Leica M-Kameras optimiert, kann aber mittels Adapter auch an Fuji X-, Sony E- und Nikon Z-Kameras verwendet werden. Voigtländer beitet das Objektiv in den Farben Silber und Schwarz an. Die separat erhältliche Alu-Gegenlichtblende LH-11 gibt es nur in Schwarz.

Das Voigtländer Color-Skopar 21 mm F3.5 Type II ist noch in diesem Monat für rund 800 Euro erhältlich, für die Gegenlichtblende werden noch einmal stolze 99 Euro fällig. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Voigtlaender.

Technische Daten