Verbessert: Summilux-M 1:1.4/50 ASPH.

Leica hat das M 50mm 1.4 Summilux technisch überarbeitet und fit gemacht für aktuelle Digitalkameras. Das neue Summilux-M 1:1.4/50 ASPH. ist wie sein Vorgänger kompakt und leicht gebaut und in einer schwarzen und einer silbernen Variante erhältlich. Es ist mit einer integrierten, mit einem Handgriff ausfahrbaren runden Gegenlichtblende ausgestattet. Zur Verbesserung des Bokehs wurde die 9-lamellige Blende durch eine mit 12 Lamellen ersetzt.

Des weiteren haben die Leica-Ingenieure das Objektiv mit einem Doppelkurvengetriebe ausgestattet, das es erlaubt, die Naheinstelldistanz von bisher 70 cm auf jetzt 45 cm zu verkürzen. Das Fokussieren erfolgt bis zu 70 Zentimetern wie gewohnt über den Messsucher der digitalen und analogen M-Kameras. Will man im erweiterten Nahbereich scharfstellen, muss der Live-View am Bildschirm, der Visoflex oder die Leica FOTOS App genutzt werden. Zudem konnte durch das neue Getriebe der Drehwinkel des Entfernungsrings im Vergleich zum Vorgängermodell stark erweitert und so das Scharfstellen über den gesamten Einstellbereich nochmals präzisiert werden.

Das manuelle Objektiv eignet sich für alle jetzigen und für alle künftigen M-Kameras. Mit dem M-Adapter L lässt es sich auch an der Leica SL2 und der SL2-S nutzen.

Das Leica Summilux-M 1:1.4/50 ASPH ist ab sofort für 4450 Euro in Schwarz und für 4.750 Euro in Silber erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Leica.