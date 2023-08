TTArtisan 100mm f2.8 Bubble Bokeh mit Seifenblasen-Bokeh

TTArtisan präsentiert mit dem TTArtisan 100mm f2.8 Bubble Bokeh ein manuelles Objektiv, das in seinen Eigenschaften an das Meyer Optik Görlitz Trioplan 100 f2.8 II erinnert. Der Preisunterschied ist jedoch erheblich – während das Objektiv des deutschen Herstellers 1000 Euro kostet, muss man beim TTArtisan-Objektiv nur rund 200 Euro investieren.

Das TTArtisan 100mm f2.8 Bubble Bokeh ist ein manuelles Objektiv mit relativ einfachem optischen Design (3 Elemente in 3 Gruppen), das sich durch sein Seifenblasenbokeh auszeichnet. Das Vollformatobjektiv kann auch an APS-C-Kameras sowie an Mittelformatkameras verwendet werden. Im letzteren Fall muss man aber eine leichte Vignettierung in Kauf nehmen. Das Objektivgehäuse ist aus Flugzeugaluminium gefertigt und mit einem 49-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet.

Anders als Meyer Optik Görlitz bietet TTArtisan keine spezifischen Anschlussvarianten an. Das Objektiv verfügt über ein M42-Gewinde. Für andere Anschlüsse wie Sony E, Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z, Leica L, Leica M, Nikon F und Canon EF wird ein Adapter benötigt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von TTArtisan.

Technische Daten