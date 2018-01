Transportabler RAID-Speicher für Foto- und Videoproduzenten

An professionelle Fotografen und Videoproduzenten, die viel Speicherplatz im Studio und am Produktionsort benötigen, richtet sich eine neue, transportable Speicherlösung von Western Digital. Das G-Speed-Shuttle ist ein RAID-Speichergerät mit vier Wechselfestplatten, das je nach Modell zwischen 16 TB und 48 TB Daten aufnehmen kann und für den stationären und mobilen Einsatz gedacht ist. Es bietet Transferraten (Lesegeschwindigkeit) von bis zu 1000 MB/s und wurde für Produktionsabläufe mit mehreren Streams in 4K und 8K entworfen.

Das G-Speed Shuttle bringt die nötige Bandbreite mit, um über einen effizienten Workflow Aufnahmen aus mehreren Kameras in Echtzeit bearbeiten, Aufnahmen mit Multi-Layer-Effekten rendern und in schnellem Tempo exportieren zu können. So lässt sich beispielsweise eine Stunde an 4K-Bildmaterial bei 30 Bildern pro Sekunde (fps) mit bis zu 1000 MB/s innerhalb einer Minute transferieren.

Das integrierte Hardware-RAID aus vier Wechselfestplatten der Enterprise-Klasse (7.200 RPM) bietet verschiedene Backup-Möglichkeiten. Für maximale Leistung ist das G-SPEED Shuttle standardmäßig im RAID-5-Modus formatiert. Es unterstützt aber auch RAID 0, 1, 5 und 10 und stellt somit eine vielseitige und flexible Speicherlösung dar. Anwender können das RAID nach ihren Bedürfnissen konfigurieren, je nachdem, wie sie die Faktoren Speicherkapazität, Geschwindigkeit und Datensicherheit gewichten.

Fünf weitere Geräte können in Reihe an einem der beiden Thunderbolt 3-Anschlüsse betrieben werden – zum Beispiel zusätzliche Festplatten, 4K-Monitore und mehr.

Western Digital bietet das G-SPEED Shuttle mit Thunderbolt 3 mit 16 TB (US-Verkaufspreis von 1.799,95 US$), 24 TB (US-Verkaufspreis von 2.299,95 US$), 32 TB (US-Verkaufspreis von 2.799,95 US$) und 48 TB (US-Verkaufspreis von 3.799,95 US$) an. Aktuell ist es in Deutschland zwar angekündigt, aber noch nicht bestellbar.

Transportable RAID Storage with Tunderbolt 3

Western Digital liefert schnelle und zuverlässige Lösungen für die Aufzeichnung und den Transfer von kreativen Inhalten in anspruchsvollsten Produktumgebungen

Ultrakompaktes 4-Bay G-SPEED™ Shuttle mit Thunderbolt™ 3 von G-Technology® und ev Series Bay Adapter bietet die Geschwindigkeit und Kapazität, die Content-Produzenten am Set und im Studio benötigen

SAN JOSE, Kalifornien, 16. Januar 2018 – Die Western Digital Corporation(NASDAQ: WDC) hat heute zwei neue ultrakompakte Lösungen in seiner hochleistungsfähigen G-Technology® G-SPEED™-Shuttle-Produktfamilie vorgestellt. Die neuen Lösungen wurden für die Anforderungen von professionellen Content-Produzenten entwickelt, die hochkapazitative Speicherlösung mit blitzschnellen Transferraten benötigen, die bequem vom Studio zu jedem beliebigen Schauplatz und zurück transportiert werden kann.

Die Zunahme des Streamings von Video-on-Demand-Services (SVoD) eröffnet Studios, Produktions-Agenturen und unabhängigen Filmemachern zahlreiche neue Chancen. Sie erfolgreich zu nutzen, hängt von den richtigen Tools ab. Für Aufzeichnungen im Freien benötigen Produktionsteams eine schnelle Lösung, welche die anspruchsvollen Workflows von 4K- beziehungsweise 8K-Content bewältigen kann und zudem in der Lage ist, die wertvollen Aufnahmen zu speichern und die Inhalte schnell zu transferieren.

Das neue 4-Bay G-SPEED Shuttle kann nahtlos in das Thunderbolt™ 3 Ökosystem* integriert werden und bietet zugleich die Kapazität und Leistung, die Profis benötigen, um mit Kreativ-Medien und in Entertainment-Workflow-Umgebungen erfolgreich arbeiten zu können. Dennoch ist es leicht zu transportieren, damit die Daten schnell und sicher in die Hände der Post-Production-Teams gelangen. So können Profis mit dem G-SPEED Shuttle eine Stunde an 4K-Bildmaterial bei 30 Bildern pro Sekunde (fps) mit bis zu 1.000 MB/s innerhalb einer Minute transferieren.

„Der Wert von aufgezeichnetem Video-Content ist unmessbar, da er nicht einfach wieder aufgenommen oder wiederhergestellt werden kann, wenn er einmal verloren ist. Für Filmemacher ist es besonders wichtig, dass die großen Mengen an Aufnahmen schnell und zuverlässig zur nächsten Station des Workflows gelangen – sowohl physisch als auch virtuell. Wenn Sie allerdings nach einer schnellen, hochleistungsfähigen Lösung suchen, die zudem leicht zu transportieren ist, gibt es nur wenige Optionen. Mit dem Leistungspotenzial von Thunderbolt 3, der flexiblen Integration in unsere ev Series und einem für höhere Mobilität optimierten Design ist das G-SPEED Shuttle die perfekte Lösung für jedes On-the-Go-Produktionsteam“, erklärt Scott Vouri, Vice President Strategy and Business Development, G-Technology, Western Digital.



Funktionen und Verfügbarkeit des G-SPEED Shuttle

G-SPEED Shuttle mit Thunderbolt 3: Das G-SPEED Shuttle mit zwei Thunderbolt-3-Anschlüssen meistert anspruchsvolle Multi-Stream-Workflows von 4K und mehr, sowohl am Set als auch im Studio, und bietet Content-Produzenten bis zu 48 TB Storage sowie ein Hardware-RAID 0,1,5 und 10 in einem kompakten 4-Bay-Design. Mit Transferraten von bis zu 1.000 MB/s** und herausnehmbaren 7200RPM-Laufwerken der Enterprise-Klasse steht Kreativ-Profis die ultimative Speicherlösung für anspruchsvolle Video- und Foto-Workflows sowie hohe Speicherkapazität zur Verfügung. Das G-SPEED Shuttle mit Thunderbolt 3 ist ab sofort mit 16 TB (US-Verkaufspreis von 1.799,95 US$), 24 TB (US-Verkaufspreis von 2.299,95 US$), 32 TB (US-Verkaufspreis von 2.799,95 US$) und 48 TB (US-Verkaufspreis von 3.799,95 US$) erhältlich.

G-SPEED Shuttle mit ev-Series-Bay-Adaptern: Dieses Modell weist ähnliche Merkmale wie das G-SPEED Shuttle mit Thunderbolt 3 auf. Die integrierten ev-Series-Bay-Adapter verbessern jedoch die Workflow-Optionen und Produktivität, da sie eine übergreifende Funktionalität mit allen ev-Series-Laufwerken und -Readern sicherstellen. Zudem zeichnet sich das Modell durch erhöhte Zuverlässigkeit und Übertragungsraten von bis zu 500 MB/s und eine Speicherkapazität von bis zu 24 TB aus. Das G-SPEED Shuttle mit ev-Series-Bay-Adaptern ist ab sofort in den U.S. in einer 20 TB- (US-Verkaufspreis von 1.999,95 US$) und einer 24 TB-Version (US-Verkaufspreis von 2.299,95 US$) erhältlich.

Die erwähnten G-Technology-Lösungen verwenden die Ultrastar-Laufwerke der Enterprise-Klasse von HGST und unterliegen einer branchenführenden 5-jährigen Herstellergarantie. G-Technologys Speicherlösungen sind für Mac®-Computer vorformatiert und können für Windows®-Computer einfach mit dem G-Technology Windows Format Wizard neu formatiert werden. Mehr Informationen über das gesamte Produktportfolio von G-Technology, finden Sie unter: www.g-technology.com.

Der G-Technology-Blog von Matthew Bennion, Senior Manager Product Marketing von G-Technology, Western Digital, hält Sie mit zusätzlichen Analysen und Perspektiven zu neuen transportablen Aufzeichnungs- und Übertragungslösungen für die anspruchsvollsten Film- und Video-Produktionsworkflows am Set auf dem Laufenden.

*Abwärtskompatibel mit Thunderbolt 2 via Thunderbolt-3- zu Thunderbolt-2-Adapter

** Basierend auf der Lesegeschwindigkeit. Wenn für die Übertragungsrate verwendet, ist Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Byte pro Sekunde. Die Leistung variiert je nach Hardware- und Softwarekomponenten und Konfigurationen.