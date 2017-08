Canons hochwertige Tilt-Shift-Objektive

Canon erweitert die L-Serie um drei hochwertige Tilt-Shift-Objektive mit 50, 90 und 135 mm Brennweite, die mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 auch Makroeigenschaften bieten. Das TS-E 135mm erweitert die TS-E Serie um eine lange Brennweite, während das TS-E 50mm und das TS-E 90mm die Vorgänger TS-E 45mm f/2.8 beziehungsweise TS-E 90mm f/2.8 ablösen.

Die Shift-Funktion der ausschließlich manuell zu fokussierenden Objektive ermöglicht eine Verschiebung des Objektivs nach oben, unten, rechts und links, damit sich perspektivische Verzerrungen kompensieren lassen. Diese Funktion wird häufig zur Korrektur der Perspektive bei Architekturaufnahmen eingesetzt, bei denen die Linien von Gebäuden ansonsten in Abhängigkeit zum Aufnahmestandort auf dem Bild optisch zusammenlaufen (stürzende Linien). Die Tilt-Funktion ermöglicht es, die Schärfenebene präzise auf das Motiv anzupassen, so dass eine optimale Schärfentiefe erzielt wird. Das ist vor allem in der Produktfotografie ein entscheidender Faktor. Ein kreativer Einsatzbereich für die Tilt-Funktion ist das Erreichen eines „Miniatur-Effekts“.

Die Naheinstellgrenze der drei Objektive wurde für Makroaufnahmen optimiert. Objekte lassen sich mit einem Abbildungsmaßstab von 1:2 in halber Lebensgröße auf dem Sensor abbilden. Mit dem TS-E 135mm f/4L Macro zum Beispiel kann diese Vergrößerung aus 49 Zentimeter Entfernung vom Motiv erzielt werden, beim 50-mm-Objektiv sind es 27 cm und beim TS-E 90mm f/2.8 liegt die Naheinstelldistanz bei 39 cm.

Canon verspricht bei allen drei Objektiven eine erstklassige Abbildungsleistung von der Bildmitte bis zum Rand mit extrem geringer Verzeichnung aufgrund der Verwendung von extrem hochwertigen und präzisen Gläsern. Spezielle UD-Linsen (Ultra-Low Dispersion) sollen für noch schärfere Bilder sorgen, die optimierten Linsenvergütungen für eine exzellente Farbbalance und die Minimierung von Reflexionen.

Die Neuzugänge sind voraussichtlich ab November 2017 erhältlich – jeweils zum Preis von 2550 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.

Canons hochwertige Tilt-Shift-Objektive: Downloadlinks für die Datenblätter (engl.)

TS-E 50mm f/2.8L Macro

TS-E 90mm f/2.8L Macro

TS-E 135mm f/4L Macro