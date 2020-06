Samyang AF 85mm F1.4 RF – Porträtobjektiv für Canon R-Kameras

Der koreanische Hersteller Samyang hat mit dem Samyang AF 85mm F1.4 RF das zweite Autofokus-Objektiv für die Canon EOS R und RP angekündigt. Das neu entwickelte, lichtstarke Porträtobjektiv verfügt über einen schnellen Autofokus und ein gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtetes Aluminiumgehäuse.

Im optischen System des Objektivs sind 11, in 8 Gruppen angeordnete Linsen verbaut, darunter vier hochbrechende Linsen (HR) sowie eine Linse mit besonders niedriger Dispersion (ED). Zwei lineare Ultraschallmotoren sorgen für eine schnelle Scharfstellung. Die Mindestdistanz beträgt dabei 90 Zentimeter, der erfasste Bildwinkel 29,9 Grad. Für den schnellen Wechsel zwischen manuellem und Autofokus ist ein Schalter am Objektivtubus vorhanden. Die Gegenlichtblende ist abnehmbar, Filter mit einem Durchmesser von 77 mm können verwendet werden.

Neun gerundete Blendenlamellen Lamellen sorgen laut Samyang für ein sanftes, angenehmes Bokeh beziehungsweise für 18-strahlige Sonnensterne.

Das Samyang AF 85mm F1.4 RF ist 9,8 Zentimeter lang und wiegt 584 Gramm. Es ist ab Mitte Juni 2020 für rund 700 Euro erhältlich und wird in Deutschland und Österreich von WALSER vertrieben.

Das Samyang AF 85mm 1.4 RF ist ein kompaktes, leichtes Portraitobjektiv für Canon EOS R und RP.

Das Samyang AF 85mm 1.4 RF ist ein kompaktes, leichtes Portraitobjektiv für Canon EOS R und RP.