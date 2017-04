Robust und kompakt: My Passport SSD

Western Digital präsentiert mit der My Passport SSD eine Speicherlösung ohne bewegliche Teile, die Transferraten von bis zu 515 MB/s bietet und in Kapazitäten von 256 GB, 512 GB und 1TB erhältlich ist.

Mit den Abmessungen von 90 x 45 x 10 mm ist die My Passport SSD sehr kompakt. Sie verfügt über eine USB 3.1-Schnittstelle der 2. Generation und wird mit einem USB-Typ-C-zu-Typ-C-Kabel angeschlossen. Über einen Adapter kann sie außerdem mit älteren USB-Typ-A-Anschlüssen verwendet werden, die noch an vielen Computern zu finden sind. Die My Passport SSD wurde für PCs entwickelt, ist aber auch kompatibel mit Macs und bietet dank 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und Passwortschutz eine hohe Sicherheit.

Nach Angaben von Western Digital übersteht das Gerät Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe sowie Erschütterungen bis 1.500 G unbeschadet.

Soll die My Passport SSD für Backups eingesetzt werden, kann dies automatisiert mit Hilfe der mitgelieferten WD-Backup-Software oder auch mit der Apple Time Machine erledigt werden.

Die My Passport SSD ist mit einer dreijährigen Garantie ausgestattet und soll noch in der ersten Jahreshälfte in den Handel kommen. Die 1TB-Version wird rund 400 Euro kosten, 512 GB gibt es für 200, 256 BG für 130 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Western Digital.