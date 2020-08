Ricoh bringt PENTAX K-1 II und drei Stern-Objektive im Silberlook

Ricoh hat für den Herbst limitierte Sonderauflagen der PENTAX K-1 II und drei Stern-Objektive im Silberlook angekündigt. Alle Kameras und Objektive sind mit individuellen Seriennummern von 0 bis 600 bzw. 1000 versehen.

Pressemitteilungen von Ricoh

PENTAX K-1 II Kleinbildvollformatkamera jetzt als limitiertes Sondermodell in edlem Silber

RICOH COMPANY, LTD. und RICOH IMAGING EUROPE, SAS. freuen sich, die Einführung der PENTAX K-1 Mark II Silver Edition bekannt zu geben. Diese spezielle silberfarbene Version des digitalen SLR-Flaggschiffmodells der PENTAX K-Serie wird weltweit in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück erhältlich sein.

Dieses Sondermodell der PENTAX K-1 II wurde in limitierter Auflage speziell für Benutzer entwi-ckelt, die nicht nur Wert auf eine hohe Funktionalität, sondern auch auf Farbe und Design ihrer Fotoausrüstung legen. Sie wurde entwi-ckelt, um den Spaß und die Freude am Be-sitz einer hochwertigen Kamera zu erhöhen und eine noch aktivere Beteiligung am fo-tografischen Prozess zu fördern. Das De-sign der Kamera verfügt über schwarze Elemente (z.B. Auslöser und Blitzschuh), so dass die Kamera in verschiedene Farb-kombinationen, mit silbernen und schwar-zen Wechselobjektiven, immer gut zusam-menpasst.

Die Kamera wird im Kit geliefert. In der exklusiv gestalteten Produktverpackung befinden sich neben dem Gehäuse, ein ebenfalls silberner Batteriegriff, sowie zwei Akkus D-LI90.

Als Besonderheit sind alle Kameras mit individuellen Seriennummern von 0000001 bis 0001000 versehen, um die Exklusivität zu unterstreichen.

Die Kamera wird mit der aktuellen Version der Firmware ausgeliefert. Ansonsten entspricht die Ausstattung der schwarzen Ausführung der PENTAX K-1 Mark II.

Die PENTAX K-1 Mark II Silver Edition im Kit mit Batteriegriff wird ab September 2020 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.099,- Euro / 2.399,- SFr.

Seit der Einführung der PENTAX K-1 Kleinbildvollformatserie nimmt die Kamera einen ganz be-sonderen Stellenwert im Kamerasegment ein. Sie ist konsequent als Spiegelreflexkamera konzi-piert und konzentriert sich von daher auf die Grundanforderungen an eine Fotokamera. Dabei verfügt sie über diverse Vorteile, auf die vor allem anspruchsvolle Fotografen nicht verzichten wollen. Ein Blick durch den hellen und großen Prismensucher wird bestätigen, dass das Konzept „Spiegelreflex“ bei vielen Fotografen noch einen hohen Stellenwert hat.

Die Ausstattungsliste zeigt warum die K-1 Mark II weiterhin an Beliebtheit gewinnt:

• 36,4 Megapixel-Aufnahmesensor ohne Tiefpassfilter für eine hohe Bildschärfe – auch im Empfindlichkeitsbereich bis ISO 819200

• Gehäuseintegrierte Bildstabilisierung – ermöglicht den Einsatz der 5-achsigen Shake Reduction mit jedem Objektiv

• Innovativer AA-Filter Simulator Verzicht auf die Verwendung eines Tiefpassfilters, um eine höhere Schärfeleistung zu er-reichen.

• Pixel Shift Resolution II Für die Nutzung der gesamten Auflösung durch die Nutzung des RGB-Sensors für das gesamte Farbspektrum

• Einzigartiger Dreh- und Klappmonitor mit vier Spezialgelenken – ausgelegt für den harten Outdooreinsatz

• Intelligente Echtzeit-Analyse-Belichtungsmessung Der 86.000 Pixel RGB-Sensor misst in Verbindung mit dem PENTAX Prime IV Bildpro-zessor Helligkeitswerte, Farben und Bewegungen, um daraus optimalen Belichtungswer-te zu ermitteln.

• Stabile Verschlusskonstruktion für Aufnahmeserien mit hoher Geschwindigkeit Hohe Genauigkeit, wenn es bei der Belichtung auf Präzision ankommt und stabile Quali-tät der Verschlussmechanik, die weit über 300.000 Aufnahmen ermöglicht.

• Kompaktes und stabiles Gehäuse – wetterfest und staubdicht 87 Dichtungen sorgen für verlässlichen Spritzwasser- und Staubschutz auch bei -10° und einer Luftfeuchtigkeit bis zu 85%.

• Eingebautes GPS-Modul und Astrotracer-Funktion – ermöglicht nicht nur eine genaue Standortangabe auf den Bildern, sondern auch Auf-zeichnungen von Fototouren. Mit dem Astrotracer gleicht die Kamera die Erdrotation durch den Sensorshift aus und bietet dadurch perfekte Astrofotografie

• Großes Lob der Benutzer für den großen Dynamikbereich Viele Benutzer heben die große Detailwiedergabe in dunklen und hellen Bildteilen hervor, was das besondere Bildergebnis oft deutlich von anderen Bildern unterscheidet.

Drei HD PENTAX-D FA★ Objektive jetzt als limitierte Sondermodelle in edlem Silber

RICOH COMPANY, LTD. und RICOH IMAGING EUROPE, SAS. freuen sich, die Einführung der drei Objektive:

HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW Silver Edition

HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW Silver Edition

HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW Silver Edition

in einer weltweit limitierten Auflage von je 600 Stück pro Modell, bekannt zu geben.

Die Objektive der D FA★-Serie stellen die absolute Oberklasse des PENTAX Objektiv Line-Up dar. In Anlehnung an die, ebenfalls in Silber gestalteten Spitzenobjektive vergangener Objektivbaureihen präsentiert RICOH die aktuellen Sondermodelle.

Kameraghehäuse in silberner Ausführung haben bei Pentax eine lange Tradition. Speziell die Spitzenmodelle, wie jetzt auch die K-1 Mark II, wurden in einer speziellen silbernen Farbgebunbg als Sondermodelle angeboten.

Passend dazu gibt es jetzt drei HD PENTAX-D FA★ Objektive in einer ebenfalle speziellen Sonderedition:

Diese Sondermodelle der leistungsstarken Star-Serie, die für den Einsatz mit digitalen PENTAX K-Mount-Spiegelreflexkameras konzipiert sind, werden weltweit in einer limitierten Stückzahl von 600 Stück pro Modell erhältlich sein.

Sie unterscheiden sich von den schwarzen Serienobjektiven durch eine fein strukturierten Oberfläche der Silberbeschichtung, wie sie schon bei den silberfarbenen Objektiven der Limited- Serie verwendet wird.

Zur Unterstreichung der Exklusivität dieser Objektivserie, die in einer speziell gestalteten Produktverpackung geliefert wird, wird jedes Objektiv mit einer einzigartigen Seriennummer von 0000001 bis 0000600 versehen.

PENTAX Objektive der ★-(Stern) Serie zeichnen sich durch die besonders hochwertigen techni-schen Eigenschaften aus. Sie sind konzipiert mit den aktuellen Kameragehäusen eine perfekte Bildqualität zu liefern, aber darüber hinaus sind sie bereits für die Sensor-generationen der Zukunft konstruiert. So dass das Auflösungsvermögen auch in Zukunft bei neuen Sensorgenerationen die volle Leistung entfalten kann, und eine klare und brillante Bildschärfe von der Bildmitte bis zu den Bildrändern bieten wird.

Alle Objektive dieser Serie sind mit der PENTAX-Original Linsenbeschich-tungstechnologien, wie der hochwertigen HD-Beschichtung und der neuesten Aero Bright- Coating versehen, die scharfe und kontrastreiche Bilder ohne Streulicht und Geisterbilder in bis-her nicht gekannter Form liefern.

Objektive dieser Serie sind an dem neuen Logo erkennbar.

Die Objektive im Überblick

HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM AW Silver Edition

Das neue Standardobjektiv an PENTAX SLR-Kameras

Eine lichtstarke Festbrennweite, die sich mit den Kerndaten 50 mm und F1,4 perfekt für Repor-tageaufnahmen bei vorhandenem Licht oder auch für Porträtaufnahmen mit besonders schönem Bokeh eignet.

Modernste optische Technologie

Durch die Verwendung von drei Glaselementen mit extrem niedriger Dispersion und einem as-phärischen Element werden chromatische und sphärische Aberrationen wirksam ausgeglichen und brillante Bilder mit hohem Kontrast und Kantenschärfe erzeugt.

Da die Verzerrung selbst bei einer Fokussierentfernung im Nahbereich minimiert wird, liefert das neue 50 mm Objektiv gestochen scharfe, verzerrungsfreie Bilder über den gesamten Fokussier-bereich, von 40 cm bis unendlich.

Neu entwickelter Ring-SDM Autofokusantrieb

Er verfügt über das 7,5-fache des Drehmoments herkömmlicher Objektive und gewährleistet ei-ne gleichmäßig schnelle und geräuscharme Fokussierung über die hintere Linsengruppe.

Das HD PENTAX-D FA★ 50mm F1,4 SDM AW Silver Edition wird ab September 2020 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.199,- Euro / 1.399,- SFr.

HD PENTAX-D FA★ 85mmF1.4ED SDM AW Silver Edition

Hohe Lichtstärke F1.4 für perfekte Porträtaufnahmen und besondere Anwendungen

Neben den höchsten Qualitätsstandards der D FA★-Serie, muss ein Objektiv der gemäßigten Telebrennweite auch ganz spezielle Anforderungen erfüllen. Dabei ist die maximale Blendenöff-nung von F1.4 eine wichtige Voraussetzung nicht nur für Porträtaufnahmen mit effektiv defokus-siertem Hintergrund und dem damit verbundenem Bokeh, sondern auch für viele weitere An-wendungen, wie z.B. Aufnahmen bei wenig Licht und aus der Hand oder in speziellen Genres wie der Konzert- und Reportage-fotografie.

Höchste optische Präzision

Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW besitzt drei optische Super ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) zur effektiven Minimierung der chromatischen Aberration und ein asphäri-sches optisches Element aus geformtem Glas zur effektiven Kompensation von sphärischen und chromatischen Aberrationen sowie der Feldkrümmung, um selbst bei offener Blende extra klare, kontrastreiche Bilder mit Rand-zu-Rand-Schärfe ohne Farbsäume zu liefern. Darüber hinaus wird die Verzeichnung, bei einer Fokussierdistanz von bis zu vier Metern, auf nahezu Null redu-ziert. So werden über den gesamten Fokussierbereich, von der minimalen Fokussierdistanz bis unendlich, klar definierte, verzerrungsfreie Bilder möglich. Das unterstreicht die Eigenschaft als hervorragendes Porträtobjektiv.

Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW ist erst seit sehr kurzer Zeit verfügbar. Auf-grund der Rückstände und der Nachfrage nach dem Standardmodell, wird die silberne Variante für Februar 2021 geplant.

Das HD PENTAX-D FA★ 85mm F1.4 ED SDM AW Silver Edition wird voraussichtlich ab Februar 2021 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.999,- Euro / 2.299,- SFr.

HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW Silver Edition

Universelles Tele-Zoomobjektiv mit hoher Abbildungsqualität

Dieser Brennweitenbereich und die große Blendenöffnung überzeugen Porträt- und Action- Fotografen gleichermaßen. Bei einer Eingangslichtstärke von F2,8 über den gesamten Zoombe-reich bietet dieses Objektiv beste Voraussetzungen um mit verschiedenen Schärfeebenen, z.B. für Porträtaufnahmen, zu arbeiten. Gleichzeitig ermöglicht die hohe Lichtstärke zusammen mit der hohen Abbildungsleistung auch geringere Verschlusszeiten z.B. zum Einfrieren von Action- Szenen.

Komplexe Linsenkonstruktion für perfekte Abbildungsqualität

Maßgeblich für eine besonders anspruchsvolle Abbildungsqualität ist die Linsenkonstruktion. So sorgen u. a. zwei ED-Elemente (Extra-low Dispersion), zwei Super ED-Elemente und vier Super-low Dispersion-Elemente für die effektive Kompensation von chromatischen Aberrationen über den gesamten Zoombereich. Das garantiert klare brillante Bildergebnisse und eine Schärfenleis-tung bis in die Ecken. Zusätzlich sorgen abgerundete Blendenlamellen im Objektiv für ein natür-liches und schönes Bokeh, das vor allem bei Porträtaufnahmen wichtig ist.

Schneller und leiser Autofokusantrieb mit neuer Quick-Shift Funktion

Besonders leiser, schneller und zuverlässigen DC Autofokus-Motor. Die Quick-Shift Funktion er-laubt jederzeit den manuellen Eingriff in die automatische Fokussierung.

Zudem kann der Fokusbereich über einen Schalter am Objektiv begrenzt werden. Neben dem gesamten Fokusbereich kann der AF-Bereich auf die Bereiche zwischen 1,2 bis 4 m und 4 m unendlich umgeschaltet werden.

Das HD PENTAX-D FA★ 70-200mm F/2,8 ED DC AW Silver Edition wird ab September 2020 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.299,- Euro / 2.599,- SFr.