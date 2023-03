Novoflex Castel M – Einstellschlitten für Focus Stacking

Novoflex schließt mit dem neuen Castel M die Lücke zwischen dem schrittmotorgesteuerten Schlitten Castel Micro und den anderen manuellen Einstellschlitten für das Fokus Stacking. Er wurde für Abbildungsmaßstäbe von 1:1 bis 5:1 entwickelt, um das Fokus Stacking zu erleichtern, das beispielsweise bei der Arbeit mit Lupenobjektiven wie dem Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo oder dem LAOWA 25mm f/2.8 2.5-5x Ultra Macro sehr aufwendig ist.

Der Castel M besitzt nicht nur eine Spindel, die das Gleitstück präzise antreibt, sondern erstmals auch Raststufen für Abbildungsmaßstäbe von 2:1, 3:1, 4:1 und 5:1. Diese werden über das hintere Fokusrad gesteuert und ermöglichen wiederholgenaue Positionen. Dazu muss nur bei jedem Rastschritt des Fokusrades eine Aufnahme gemacht werden. Der notwendige Vorschub und die Überlappung der Einzelaufnahmen werden über die Einzelschritte definiert.

Ein weiterer Vorteil ist laut Novoflex, dass die einzelnen Raststufen genau so berechnet sind, dass Beugungsunschärfen vermieden werden. Die Stufen sind hierbei auf den Einsatz von Kameras mit Vollformatsensor und angeschlossenen Objektiven mit Blendenöffnung f4.0 ausgerichtet. Die Rastungen erlauben außerdem die Verwendung von Kameras mit APS-C-Sensoren bis hin zum Abbildungsmaßstab 4:1 und Kameras mit Four-Thirds-Sensor bis zum Abbildungsmaßstab 3:1. Alternativ lässt sich der Schlitten auch ohne Rastschritte verwenden. Dafür wird mit der auf das Fokusrad gravierten Skala gearbeitet. Eine komplette Umdrehung des kugellagergeführten Rades entspricht dabei einem Vorschub des Gleitstücks um genau 0,8 mm. Die Skalierung ermöglicht wiederholgenaue Schritte von 0,01 mm Vorschub. Für ein grobe Vorfokussierung lässt sich das Gleitstück aus der Spindel aushängen und per Hand verschieben. Nach der Positionierung wird es mit Hilfe eines Schiebers wieder sicher in der Spindel eingehängt.

Zum Einsatz in der Produktfotografie kann der CASTEL-M mit dem Balgenaufsatz CASTBAL-PRO ausgestattet werden und verwandelt sich damit in eine technische Kamera.

Der Castel M ist auf der Ober- und Unterseite komplett in das ARCA-UniQ/C-kompatible Q-System eingebunden. Das bedeutet, dass er kompatible Wechselplatten, NOVOFLEX-Balgengeräte sowie NOVOFLEX-Einstellschlitten zum Aufbau eines Kreuzschlittensystems in der um 90 Grad umsetzbaren Schnellkupplung aufnimmt und gleichzeitig direkt in passende Kupplungsaufnahmen eingesetzt und geklemmt werden kann.

Der Novoflex Castel M kostet 649 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Novoflex.

Technische Daten Castel M

Länge 20,5cm Breite 6,5cm am Gleitstück, 5cm an der Schiene, 5,5cm am Fokusrad Höhe 5,5cm gemessen am Fokusrad, 4,5cm Schiene mit Gleitstück und Kupplung Gewicht 679g Verfahrweg des Gleitstücks 10cm

Eine volle Umdrehung des Fokusrades entspricht 0,8mm Vorschub

Las ergravierte Skala auf dem Fokusrad mit 0,01mm-Teilung

Spindel M5 DIN13 Max. Belastung in vertikaler Montage 4kg Kupplungsaufnahme ARCA/ UniQ/c-kompatibel, um 90° drehbar, Libelle, Safety-Pin für NOVOFLEX-Kupplungsplatten Schiene auf der Unterseite ARCA/ UniQ/c-kompatibel über die komplette Länge, Gewinde 1/4“ und 3/8“